Imagini şocante cu momentul în care un tânăr de 21 de ani este bătut cu bâtele de trei indivizi, într-o parcare din Dâmboviţa

Imagini şocante cu momentul în care un tânăr de 21 de ani este bătut cu bâtele de trei indivizi. Sursa foto: captură video

Atac violent surprins de camerele de supraveghere, într-o parcare din Dâmboviţa. Doi adulţi şi un adolescent au bătut cu bâtele un tânăr de 21 de ani. Agresorii au fost arestaţi preventiv pentru 30 de zile.

Trei persoane, între care un adolescent de 17 ani, au agresat un tânăr de 21 de ani, diupă un conflict mai vechi. Agresorii ar fi decis, practic, să-şi facă singuri dreptate. Poliţiştii au deschis un dosar de cercetare penală pentru loviri şi alte violenţe.

Iniţial, cei trei au fost reţinuţi, iar ulterior prezentaţi în faţa magistraţilor de la Judecătoria Moreni. Au fost reţinuţi pentru 30 de zile, inclusiv minorul de 17 ani.