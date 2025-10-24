Incident revoltător la Ploiești: Pacient în stare gravă după ce a fost scăpat de pe targă

Pacient în stare gravă după ce a căzut de pe targă în timpul unui transfer. Foto: Hepta

Un bărbat în vârstă de 85 de ani este în stare gravă după ce a căzut de pe targă în timpul unui transfer între două spitale. IPJ Prahova anunță că în acest caz a fost deschisă o anchetă.

Potrivit Agerpres, poliţiştii din cadrul Secţiei de Poliţie nr. 2 Ploieşti au fost sesizaţi, miercuri, în jurul orei 18:30, cu privire la producerea unui incident în curtea unei unităţi spitaliceşti din municipiu.

În urma verificărilor preliminare s-a stabilit că un pacient de 85 de ani ar fi căzut de pe targa de transport în timpul manevrării acesteia de către un ambulanţier pe rampa de acces a unităţii medicale.

Directorul medical al Spitalului Judeţean de Urgenţă (SJU) Ploieşti, Andrei Ilinca, a transmis, la solicitarea AGERPRES, că în acest incident a fost implicat un pacient care a fost externat din SJU Ploieşti şi preluat de ambulanţa unui alt spital în vederea efectuării unui transfer în spitalul respectiv. În timp ce era scos pe targa acelei ambulanţe s-a produs un accident, şi anume targa s-a dezechilibrat, iar pacientul a căzut, suferind un traumatism cranio-cerebral.

Bărbatul a fost preluat de UPU, investigat şi internat în secţia de Neurochirurgie, fiind apoi operat.

În acest moment, pacientul este în secţia ATI a Spitalului Judeţean Ploieşti, a precizat Ilinca.

"În cauză, poliţiştii continuă cercetările sub aspectul săvârşirii infracţiunilor de vătămare corporală din culpă şi neglijenţă în serviciu", a transmis IJP Prahova.