Informaţii noi despre românca hărţuită şi urmărită de fostul iubit austriac: "Tot timpul era agresiv"

Coşmarul femeii a început în decembrie, anul trecut, după ce a pus punct unei relaţii de 4 ani, cu un bărbat din Austria, care avea afaceri în România.

O perioadă i-a fost şi şef. La scurt timp după despărţire au apărut și amenințările.

"A început să mă ameninţe, la un moment dat eram în birou şi avea un cuţit la îndemână şi a spus câ este atât de nervos pe mine încât ar putea sa bage cuţitul în mine. Tot timpul era agresiv", a mărturisit tânăra, în exclusivitate pentru Antena 3.

Femeia a început să descopere în mașină, dar și în casă microfoane ambientale, montate de fostul său iubit.

''Mi-a intrat în casă, lucru pe care eu l-am constatat ajungând acasă am vazut că uşa este descuiată, iar eu am camere de filmare în apartament şi în acea zi m-am uitat pe ele", a spus femeia.

Aceasta a depus şi o plângere pentru hărtuire la poliţie, însă nu a primit un ordin de protecţie, aşa că a apelat la o firmă de detectivi particulari care i-au confirmat că este urmărită la fiecare pas.

"Am descoperit faptul că un cetaţean austriac o urmărea si o hărţuia împreuna cu câţiva detectivi, la un moment dat erau vreo şase si cu alte persoane, care erau în anturajul acestor detectivi. Daca nu interveneau autorităţile, DIICOTUL în speţă putea continua din ce am inteles eu de la cetateanul austriac înca doi ani, trei ani", a precizat detectivul particular anjagat de victimă.

În urma perchezițiilor, polițiștii au ridicat, trei laptop-uri, șase telefoane mobile dar şi alte dispozitive.În urma audierilor de la DIICOT Timişoara cei trei suspecţi, în frunte cu austriacul vor fi cercetați în stare de libertate.

Citiţi şi: Tânără din Timişoara, filmată 24 din 24 de fostul iubit austriac, care i-a montat camere şi microfoane în haine, în casă şi în maşină



Ai imagini sau informaţii care ar putea deveni o ştire? Trimite-ne un mesaj la numărul 0744.882.200 pe Whatsapp sau Signal