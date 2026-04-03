La Giurgiu se confiscă mormintele pentru care nu se plătesc taxele. „Nu mai avem locuri libere, doar pentru urgențe”

Administraţia Cimitirelor Giurgiu spune că nu mai are locuri libere în cimitirele din oraș FOTO: Getty Images

Administraţia Cimitirelor Giurgiu a demarat o acţiune de inventariere a locurilor de veci din cimitirele aflate în administrarea municipalităţii, în contextul în care la nivelul municipiului a fost constatată o lipsă a acestora, iar locurile nerevendicate sau neîngrijite ar putea fi redistribuite altor persoane, potrivit reprezentanţilor instituţiei.

"În municipiu a fost constatată o lipsă a locurilor de veci pentru noi atribuiri şi pentru că sunt situaţii în care după o perioadă de doi- trei ani şi uneori chiar 10 sau 20 de ani nimeni nu a venit să mai îngrijească mormintele sau să achite taxele de concesiune, am demarat procedura de inventariere a locurilor de veci. Noi trimitem scrisori către urmaşi şi dacă nimeni nu ne dă un răspuns suntem obligaţi ca acele locuri de veci să le dăm altor persoane", a declarat vineri, pentru AGERPRES, şeful Administraţiei Cimitirelor Giurgiu, George Ţigănilă.

În aceste cazuri, procedura prevede deshumarea persoanelor decedate, întocmirea unui proces-verbal şi transferul rămăşiţelor la osuarul din cadrul cimitirului Sfântul Gheorghe Nou, urmând ca locurile de veci eliberate să fie redistribuite în funcţie de solicitări.

"Au fost şi cazuri de persoane care numai locuiesc în Giurgiu şi ne-au spus că cedează locul de veci pentru alte persoane, iar în această situaţie, am dus rămăşiţele la osoar, dar au fost şi cazuri în care urmaşii au spus că au la osoar rămăşiţe ale bunicilor sau străbunicilor şi le-au solicitat pentru a le înhuma alături de ei. În cimitirele din municipiu, deocamdată, nu sunt locuri libere, există totuşi câteva locuri libere pentru urgenţe", a mai spus George Ţigănilă.

În municipiul Giurgiu sunt trei cimitire de stat cu aproximativ 40.000 locuri de veci.

Pentru a rezolva problema lipsei locurilor de veci din municipiu, Consiliul Local Giurgiu a aprobat de curând atribuirea unui teren pentru înfiinţarea unui cimitir privat, care poate avea o capacitate de până la trei mii de locuri.

În municipiul Giurgiu mai există încă un cimitir privat, dar oamenii spun că taxele ar fi mari şi nu îşi pot permite achitarea lor.