La Timișoara este scandal din cauza „ouălor cu picioare” puse lângă o statuie. Artistul cere să fie mutate, primăria nu vrea

FOTO: Ziarul Timișoara

La Timișoara este scandal din cauza unor decorațiuni de Paște, sub forma unor ouă cu picioare, care au fost amplasate în jurul unei sculpturi amplasate în Piața Unirii. Decorațiunile au ieșit în evidență, iar imaginile au stârnit dezbateri pe rețelele sociale. Nemulțumit, artistul care a realizat sculptura a cerut ca decorațiunile să fie mutate, însă primăria nu are nicio intenție în acest sens.

Ouăle cu picioare așezate în jurul lucrării „SuperMam”, semnată de sculptorul Virgil Scripcariu, sunt, cu siguranță, cele mai fotografiate decorațiuni de la Târgul de Paște din Timișoara.

Imaginile s-au viralizat online și au apărut întregi dezbateri pe seama lor, iar toată vâlva a ajuns și la urechile sculptorului, care s-a arătat nemulțumit de tot contextul.

Potrivit Știri de Timișoara, la sfârșitul săptămânii trecute, Primăria Timișoara a fost notificată de avocații lui Virgil Scripcariu, aceștia solicitând mutarea ouălor, pentru că „această intervenție deturnează sensul conceptual al operei și afectează percepția publică asupra acesteia”.

„De la momentul instalării acestei intervenții, clientul nostru a primit în mod constant reacții publice și mesaje de natură a ridiculiza demersul artistic, situație ce aduce atingere reputației sale profesionale (…) Vă solicităm respectuos să dispuneți, de urgență, îndepărtarea instalației decorative menționate, în vederea restabilirii integrității și sensului artistic al lucrării «Supermam»”, precizează avocații artistului.

Dar Primăria Timișoara nu intenționează să mute instalația care a stârnit atâtea controverse. „Decorațiunile sunt montate temporar în toate locațiile, inclusiv la statuia «Supermam», achiziționată și montată de către Primărie odată cu regenerarea centrului istoric. Pentru amplasarea decorațiunilor a fost obținut și avizul Direcției Județene pentru Cultură. Nu a fost modificată lucrarea și nici nu se aduce atingere integrității lucrării în sine. La finalul târgului, vor fi ridicate toate decorațiunile”, a precizat pentru sursa citată Silvana Andreaș, purtătorul de cuvânt al municipalității.

„Supermam”, lucrare semnată de Virgil Scripcariu, a fost amplasată în centrul Timișoarei în 2015, fiind parte din proiectul de reamenajare a centrului istoric al Timișoarei, finanțat cu fonduri europene.