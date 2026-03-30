Au fost găsite Melisa și Rebeca, fetițele de 4 și 5 ani dispărute de acasă: Erau în pădure, flămânde, murdare și înghețate de frig

2 minute de citit Publicat la 16:18 30 Mar 2026 Modificat la 17:18 30 Mar 2026

Rebeca și Melisa sunt fetițele de 4 și 5 ani dispărute din Târnăveni. Sursa foto: Poliția Română

A fost panică în localitatea Târnăveni din Mureș, unde două fetițe, în vârstă de 4 și 5 ani, au dispărut duminică, după ce au plecat din curtea casei. Poliția a transmis luni un apel public urgent, cerând ajutorul populației pentru găsirea lor și a subliniat că fiecare minut contează în găsirea copiilor.

UPDATE 17:00 Cele două fetițe au fost găsite tefere într-o pădure, după o zi jumate de căutări.

„În urma căutărilor efectuate de forțele de ordine și de voluntari, cele două fetițe au fost găsite de un pădurar, într-o zonă izolată. La acest moment, sunt duse la o unitate medicală, pentru evaluarea stării de sănătate, având în vedere că au stat în frig o perioadă îndelungată.”, au transmis polițiștii de la IPJ Mureș.

› Vezi galeria foto ‹

Știrea inițială: Oricine deține informații este rugat să sune de urgență la 112 sau să anunțe cea mai apropiată unitate de poliție.

Potrivit autorităților, este vorba despre Buta Rebeca-Alexandra, de 5 ani, și Forgaci Melisa-Ariana, de 4 ani.

Semnalmentele celor două fetițe:

Buta Rebeca-Alexandra (5 ani)

– înălțime: aproximativ 100-110 cm

– greutate: aproximativ 20 kg

– ochi căprui

– păr negru, creț, prins în coadă

– îmbrăcată cu rochiță alb cu roșu, ștrampi albi și șlapi roz și o bluză de culoare albă cu puncte negre, iar în picioare purta o pereche de șlapi tip crocs de culoare roz și model Mickey Mouse

Forgaci Melisa-Ariana (4 ani)

– înălțime: aproximativ 80-100 cm

– greutate: aproximativ 18-20 kg

– ochi căprui

– păr negru, prins în două codițe

– îmbrăcată cu bluză roșie cu mâneci lungi și imprimeu Mickey Mouse în zona pieptului, o pereche de colanți roz și șlapi de culoare albastră

Căutările sunt în plină desfășurare, iar autoritățile au mobilizat forțe importante: polițiști, pompieri, jandarmi, echipe Salvamont, câini de urmă și un elicopter. La acțiuni participă și numeroși voluntari din comunitate.

Autoritățile subliniază că distribuirea informației este esențială, iar orice detaliu poate contribui la găsirea fetițelor.

Copilele sunt căutate, de mai bine de 24 de ore, de sute de localnici, polițiști, jandarmi și salvamontiști. Înainte să dispară micuţele, câţiva vecini au văzut o maşină înmatriculată în Bulgaria şi bănuiesc că cele două au fost răpite.