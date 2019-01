Marius a sărit să ajute un tânăr care intrase cu mașina într-un șanț. Când a realizat cine este bărbatul, a rămas șocat

Un tânăr de 26 de ani din judeţul Arad a fost reţinut pentru 24 de ore, după ce ar fi sustras un autoturism, pe care l-ar fi condus fără permis şi sub influenţa alcoolului, a distrus un chioşc comercial, iar apoi a provocat un accident, el fiind prins întâmplător de un poliţist care a vrut să-i acorde primul ajutor pentru că l-a găsit cu maşina în şanţ.



Purtătorul de cuvânt al Inspectoratului de Poliţie Judeţean Arad, Lorena Radu, a declarat, vineri, că suspectul a fost reţinut pentru comiterea a trei infracţiuni, fiind prins de poliţistul aflat în timpul liber.



"Agentul de poliţie Bistrian Marius, din cadrul Postului Craiova, în timp ce conducea un autoturism pe DJ 792 A, a observat în şanţul aflat în dreapta sensului său de deplasare un autoturism răsturnat, din care încerca să iasă, de pe locul şoferului, un bărbat. Coborând din autovehicul în vederea acordării primului ajutor, agentul de poliţie a simţit un puternic miros de alcool pe care bărbatul aflat la volan îl emana. Constatând că nu sunt pasageri în autoturism şi asigurându-se că şoferul nu a fost vătămat în urma evenimentului rutier, poliţistul a sesizat Secţia Beliu, în a cărei competenţă se afla evenimentul", a declarat Lorena Radu.



Sub coordonarea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe Lângă Judecătoria Ineu, poliţiştii au început cercetări cu privire la evenimentul sesizat de colegul lor.



Astfel, şoferul, în vârstă de 26 de ani, din comuna Mişca, ar fi sustras un autoturism parcat în faţa unei firme din Beliu, pe care l-ar fi condus sub influenţa băuturilor alcoolice, intrând într-un chioşc din localitate, pe care l-a distrus. Tânărul şi-a continuat drumul pe DJ 792 A, unde a pierdut controlul asupra maşinii şi s-a răsturnat într-un şanţ.



"Tânărul a fost testat cu aparatul alcooltest de poliţiştii prezenţi la faţa locului, iar rezultatul a fost de 0,59 mg/l alcool pur în aerul expirat. De asemenea, în urma verificărilor efectuate, s-a constatat că nu deţine permis de conducere pentru nicio categorie de vehicule", a adăugat Lorena Radu.



Suspectul a fost reţinut pentru 24 de ore pentru furt în scop de folosinţă, conducere fără permis şi conducere sub influenţa alcoolului, urmând a fi prezentat magistraţilor cu propunere de arestare preventivă.