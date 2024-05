Mărturiile cutremurătroare ale familiei fetei ucise la Sibiu | Criminalul a recunoscut că era drogat la momentul faptei

Avem mărturiile cutremurătoare ale familiei tinerei ucise cu sânge rece de iubit într-un apartament din Sibiu. Între timp, criminalul a recunoscut că era drogat la momentul crimei.

Bunicul care a crescut-o pe fată de la vârsta de un an, mărturisește în lacrimi că nepoata lui era plecată de acasă de două săptămâni și că nu știa de relația ei cu ucigașul. Mama tinerei va veni de urgență din Italia pentru înmormântare.

"Când am auzit să cad jos. Îţi dai seama, eu am crescut-o de la un an și două luni. Am fost și mamă și tată. Mama plecată afară, în Italia, tata la Sibiu.. erau despărțiți, dar tata nu s-a mai ocupat de ea deloc. Eu singur am avut grijă de ea de la un an și două luni. Nu este vorba despre nicio prietenie de un an. Nu este adevărat. Păi fata mergea mai mult în Brașov, la Sibiu s-a dus să se angajeze mai mult", spune bunicul fetei ucise într-un apartament din Sibiu.

"Era respectuoasă cu toţi vecinii. Era o fată cu bunul simț. Mamă sa era în Italia și a crescut-o bunicii", spune o vecină.

"Da, avea un anturaj ciudat. Şi ea era ciudată...plin de drogați", spune o cunoștință a victimei.

"Practic cei doi s-au cunoscut nu cu mult timp înainte ca el să înceapă să aibă psihozele pe care le-a avut. Ea în ciuda acestui fapt, a rămas în continuare lângă el și l-a ajutat și l-a susținut și a fost și ea să-l caute atunci la ultima lui psihoză, după care tot timpul cât stea împreună, ea îl ajuta, îl ajuta să se calmeze, să-și revină și să poată să urmeze o viață normală", spune un apropiat al celor doi.

Tânărul care și-a ucis iubita în Sibiu a declarat că era drogat

Tânărul care și-a ucis iubita într-un apartament din Sibiu a declarat că se afla sub influența drogurilor când a comis fapta.

Potrivit purtătorului de cuvânt al Parchetului de pe lângă Tribunalul Sibiu, Mihaela Ruginosu, tânărul acuzat de omor le-a declarat anchetatorilor că era sub influența drogurilor atunci când a comis fapta.

"Inculpatul a declarat că se afla sub influența drogurilor. Fapta a comis-o pe fondul geloziei. Tânăra avea plăgi tăiate și înțepate la nivel cervical cu secționare de vase sanguine”, a spus purtătorul de cuvânt al Parchetului de pe lângă Tribunalul Sibiu, Mihaela Ruginosu.

Tânărul va ajunge astăzi din nou în fața celor care îi vor hotărî soarta pentru următoarele zile, pentru că în primă instanță a fost reținut pentru 24 de ore și supus audierilor, pentru ca mai apoi să ajungă, în fața celor care îi vor hotărî soarta.

Mai exact, se va hotărî dacă va fi arestat pentru următoarele zile sau lăsat în stare de libertate.

Potrivit apropiaţilor tânărului, acesta de-a lungul timpului că a mai avut probleme psihiatrice și fusese internat în spital, dar că ultimele dăți când au vorbit părea în stare bună.

Pe de altă parte, mai există și persoane care susțin că acest tânăr ar fi consumat substanțe interzise de-a lungul timpului. Toate aceste date urmează însă să fie puse cap la cap de către anchetatori.

Pe de altă parte, sunt și oameni care îl cunoșteau, vecinii, care spun că au auzit zgomot din apartamentul în care tânărul stătea cu chirie. Chiar unul dintre ei i-a bătut la ușă, dar tânărul i-a spus că nu se întâmplă nimic.

După câteva ore, din păcate, trupul neînsuflețit al iubitei acestuia a fost descoperit de către bărbatul care stătea cu el în chirie în același apartament. Acesta a sunat imediat la 112 și la fața locului au ajuns polițiștii.