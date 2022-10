Mașina vicepreședintelui CJ Satu Mare, filmată trecând printre barierele coborâte peste calea ferată: "Nu am fost eu"

O filmare apărută pe internet arată mașina vicepreședintelui Consiliului Județean Satu Mare fentând barierele coborâte peste calea ferată.

Sursa foto: Facebook/ Radare Maramures

Autoturismul, condus de un șofer neidentificat încă de autorități, a fost surprins de camerele de supraveghere în timp ce se strecura printre barierele coborâte peste calea ferată de pe șoseaua de centură din Baia Mare.

Filmarea a fost realizată de o cameră amplasată pe bordul unui autoturism ce aștepta în spate, în coloană, să se ridice bariera.

Din imaginile video, apărute pe o rețea de socializare, nu se vede, însă, cine este la volan.

Explicațiile vicepreședintelui CJ Satu Mare

Poliția a anunțat deja că face verificări pentru a aflat cine se afla la volan în acel moment.

Titiana Cornea, vicepreședintele Consiliului Județean Satu Mare, afirmă că este vorba, într-adevăr, de mașina instituției, dar nu se afla la volan atunci „E mașina mea, da. Dar nu înseamnă că am fost la volan. N-am făcut eu niciun gest în trafic, domnule. Am șofer, am mașină de la instituție. Nu am fost eu la volan”, portivit stiridecluj.ro.