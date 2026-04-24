Miercurea-Ciuc tocmai a interzis jocurile de noroc în zonele locuite. Unde se mută toate sălile de păcănele și cazinourile din oraș

Consiliul Local Miercurea-Ciuc a decis, vineri, în cadrul şedinţei ordinare, mutarea sălilor de jocuri de noroc, din cartierele locuite, în zona industrială a oraşului şi înăspirea regulilor de funcţionare.

Primarul municipiului Miercurea-Ciuc, Korodi Attila, a precizat, pentru Agerpres, că toate sălile de jocuri de noroc, cu excepţia activităţii de loterie clasică, trebuie relocate în zona industrială, departe de cartierele rezidenţiale, şcoli şi alte instituţii publice, măsura având ca scop reducerea expunerii zilnice a copiilor şi tinerilor la aceste activităţi şi creşterea siguranţei publice.

„Conform regulamentului adoptat astăzi (vineri - n.r.), jocurile de noroc au obligaţia să fie organizate pe două segmente de străzi din zona industrială. Este zona care este ferită de cartiere de locuinţe, de şcoli, de instituţii şi care (...) nu intră pe fluxul de activitate zilnică a tinerilor şi a copilor”, a spus Korodi.

„Jocurile de noroc se transferă în zona online”

El a precizat că a depus un proiect de lege în Parlament, pe această temă, încă din anul 2014, pe când era deputat, dar care nu a fost aprobat şi consideră că este nevoie în continuare de reglementări legislative care să întărească mecanismele locale.

„Eu cred că trebuia trasă o linie foarte clară în aceste activităţi. În 2014 am avut primul proiect de lege în Parlament care viza cam aceeaşi tematică, care atunci nu a fost să fie adoptat până la urmă, chiar dacă a parcurs o mare parte din traseul parlamentar pentru o decizie favorabilă.

Se întâmplă acum, se întâmplă prin reglementările autorităţilor publice locale, dar eu cred, totuşi, că este nevoie ca la nivel naţional să mai fie reglementări legislative care să întărească mecanismele locale, pe de altă parte să definească mult mai bine ce şi cum şi când poate să se organizeze. Pentru că jocurile de noroc se transferă în zona online, care are cel puţin aceleaşi situaţii nefericite când vorbim de dependenţă, de acces al tinerilor şi aşa mai departe”, a declarat Korodi, pentru Agerpres.

Reguli mai stricte și taxe mai mari pentru sălile de jocuri de noroc

Edilul a mai arătat că, potrivit regulamentului, operatorii vor plăti o taxă anuală de 500 de lei pe metru pătrat, dar nu mai puţin de 50.000 de lei pe spaţiu. În plus, programul de funcţionare va fi restrâns, renunţându-se la activitatea non-stop.

De asemenea, prin regulament se impune şi obligativitatea monitorizării video atât în interiorul, cât şi în exteriorul sălilor, precum şi prezenţa serviciilor de pază, pentru a preveni eventuale incidente sau activităţi infracţionale în zonă.

Potrivit lui Korodi, în oraş există, în prezent, 14 spaţii de jocuri de noroc, în afară de Loteria Română, unele dintre ele fiind amplasate în blocuri sau centre comerciale.

Primarul a ţinut să adauge că activitatea Loteriei rămâne în spaţiile deja obişnuite, dar fără activităţi de video-loterie.

Proiectul de hotărâre a fost adoptat cu o singură abţinere.

Biroul de Presă al Primăriei Miercurea-Ciuc a precizat că sălile de jocuri de noroc vor putea funcţiona în spaţiile actuale până la expirarea autorizaţiilor. Majoritatea autorizaţiilor expiră în 2026, doar câteva fiind valabile până în ianuarie 2027.

Ulterior, vor putea funcţiona doar pe tronsonul de dincolo de podul de pe strada Harghita şi la capătul vestic al străzii Zorilor.