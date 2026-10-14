Mii de oameni continuă să se roage la moaștele Sfintei Parascheva. Pelerinii au stat 17 ore la rând pentru a se închina

Racla cu sfintele moaşte va fi scoasă miercuri dimineaţă din Catedrală. Foto: Agerpres

Peste 22.000 de pelerini din țară și străinătate și-au petrecut noaptea de marți spre miercuri așteptând la un rând de aproximativ 5 kilometri pentru a se închina la raclele cu moaștele Sfintei Parascheva și Sfântului Paisie de la Sihăstria, care au fost așezate într-un baldachin amenajat special în curtea Mitropoliei Moldovei și Bucovinei, potrivit Agerpres.

Mii de creștini de rit ortodox sau catolici au venit la Iași în speranța că vor putea asista la Sfânta Liturghie oficiată de un sobor de înalți prelați conduși de mitropolitul Teofan cu prilejul hramului Sfintei Cuvioase Parascheva.

În ciuda temperaturilor scăzute din timpul nopții, curtea Catedralei Mitropolitane din Iași era arhiplină miercuri dimineață, iar pelerinii au stat chiar și 17 ore la rând pentru a se închina și a se ruga la moaștele celor doi sfinți.

Până în prezent, potrivit estimărilor organizatorilor, aproximativ 180.000 de pelerini au trecut pe la baldachinul din curtea mitropolitană.

De la începutul pelerinajului, 1.079 de persoane au necesitat îngrijiri medicale după ce li s-a făcut rău în timp ce așteptau la rând, 52 dintre acestea fiind duse la spital.

Pelerinajul la racla Sfintei Cuvioase Parascheva, mai ales în ziua de 14 octombrie, se organizează încă din secolul XVII, de pe vremea domnitorului Vasile Lupu.

Cunoscută și sub numele de Sfânta Vineri, Cuvioasa Parascheva s-a născut în localitatea Epivat, astăzi Capul Kaliacra, din Tracia, pe țărmul Mării Marmara, în prima jumătate a secolului al XI-lea. Moaștele Cuvioasei au fost păstrate aproape 200 de ani într-o biserică din Epivat, apoi la Târnovo, iar în secolul al XVI-lea au fost duse la Constantinopol.

În anul 1641, pe 13 iunie, voievodul Vasile Lupu a adus la Iași Moaștele Sfintei Parascheva, așezându-le în biserica Mănăstirii ''Sfinții Trei Ierarhi''. De atunci, Sfânta Cuvioasă Parascheva este considerată a fi ocrotitoarea Moldovei și a celor năpăstuiți. În ultimii ani, pelerinajul începe în jurul datei de 8 octombrie și se sfârșește pe 15 octombrie.