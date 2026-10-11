Cozi de 5 km la racla cu moaştele Sfintei Parascheva, la Iaşi. Cât aşteaptă pelerinii ca să se închine. Recordul de anul acesta

Cozi de 5 km la racla cu moaştele Sfintei Parascheva, la Iaşi. Sursa foto: Antena 3 CNN

Sunt cozi de 5 kilometri la Catedrala Mitropolitană din Iaşi, unde sunt aşteptaţi zilele acestea 350.000 de credincioşi. Până acum, aproape 115.000 de pelerinii au trecut pe la racla cu moaştele Sfintei Parascheva. Oamenii au stat la rând şi câte 15-16 ore pentru a se închina. Organizatorii spun că, în 2026, e un record: niciodată n-au mai fost cozi atât de lungi în primele zile de pelerinaj.

Afluxul de pelerini la Iași este în creștere, în contextul manifestărilor religioase dedicate Sfintei Cuvioase Parascheva și al weekendului. Timpul estimat de așteptare era duminică, la prânz, de 15–16 ore, iar coada se întindea pe aproximativ 5 kilometri.

Bilanțul intervențiilor medicale ajunsese duminică la 749 cazuri, dintre care 33 persoane au fost transportate la spital.

Duminică seară, va fi procesiunea "Calea Sfinților", programată între orele 19:00 și 20:30, cu moaștele Sfintei Cuvioase Parascheva și ale Sfântului Cuvios Paisie de la Sihăstria. Procesiunea va porni de la Catedrala Mitropolitană și va include trei opriri pe traseu, urmând ca moaștele să fie readuse la Catedrală în jurul orei 20:30.