Oamenii care vor să meargă în pelerinaj la Sfânta Parascheva pot urmări capătul rândului în timp real pe Google Maps

Oamenii care vor să meargă în pelerinaj la Sfânta Parascheva pot urmări capătul rândului în timp real pe Google Maps. Sursa foto: Antena 3 CNN

Pelerinajul la moaştele Sfintei Parascheva este marcat, în 2026, şi pe Google Maps. Astfel, poate fi verificat capătul rândului, în timp real, pentru închinarea la moaștele Sfintei Cuvioase Parascheva și la moaștele Sfântului Cuvios Paisie de la Sihăstria, notează doxologia.ro. Cele două racle au fost depuse în curtea Catedralei Mitropolitane din Iași.

Serviciul este disponibil permanent, pe perioada hramului, cu sprijinul voluntarilor implicați în organizarea și desfășurarea pelerinajului de la Iași, mai notează sursa amintită, care aminteşte că linkul de accesare a locației este regenerat la anumite intervale de timp. Butonul dedicat locației redirecționează automat către un pin Google Maps, care indică poziția actualizată a capătului rândului.

Harta traseului este disponibilă aici: Google Maps.

Programul pelerinajului Sf. Parascheva 2026

Pelerinajul dedicat Sfintei Cuvioase Parascheva 2026 a început joi, 8 octombrie, la Iași, și se desfășoară până joi, 15 octombrie. Anul acesta, credincioșii care ajung la Catedrala Mitropolitană se vor putea închina nu doar la moaștele Sfintei Parascheva, ci și la cele ale Sfântului Cuvios Paisie de la Sihăstria. Programul oficial al manifestărilor a fost anunțat de Arhiepiscopia Iașilor.

Pentru pelerinii care nu pot ajunge în apropierea podiumului vor fi instalate și ecrane de mari dimensiuni.

Programul complet este AICI

Despre moaștele Sfintei Parascheva

Sfânta Parascheva, cunoscută și sub numele de „Sfânta Vineri” în tradiția populară, a trăit în prima jumătate a secolului al XI-lea. S-a născut în localitatea Epivata, aflată pe țărmul Mării Marmara, aproape de Constantinopol (actualul Istanbul).

A trecut la cele veșnice la o vârstă tânără, lăsând în urmă o pildă de credință și iubire față de Dumnezeu, potrivit sursei doxologia.ro.

Moaștele Sfintei Parascheva au o istorie impresionantă. Au fost aduse în Țările Române în secolul al XVII-lea, iar din anul 1641 sunt păstrate la Catedrala Mitropolitană din Iași.

De-a lungul timpului, au fost mutate de mai multe ori, mai ales în perioade de război, însă s-au întors mereu la Iași, locul unde sunt cinstite și astăzi de sute de mii de credincioși.