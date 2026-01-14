Momentul în care sediul Poliției din Lugoj a explodat. O clădire s-a prăbușit. Doi polițiști sunt răniți

O explozie s-a produs miercuri într-o anexă a Poliției Rutiere din Lugoj. Doi polițiști au fost răniți. Camerele de supraveghere au surprins momentul in care s-a produs deflagrația.

ISU Timiș a fost solicitat să intervină în urma unei explozii, neurmată de incendiu, într-o anexă din curtea Poliției Rutiere din municipiul Lugoj, unde funcționa serviciul cazier.

La fața locului au intervenit o autospecială de primă intervenție și comandă, 2 autospeciale de stingere și 10 pompieri. La fața locului sunt echipe de la distribuție gaze și echipaje ISU. Se fac verificări pentru a se afla cum s-a produs acumularea de gaz.

Din primele informații, cauza principală e o scurgere de gaze.

Trei persoane au avut nevoie de îngrijir medicale. Un bărbat a ajuns la spital cu arsuri la nivelul feței și membrelor superioare. O altă persoană a suferit arsuri minore la mână, iar o alta a avut atac de panică.