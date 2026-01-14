Cseke Attila explică reforma Administrației: „Sunt sute de primării unde nu se vor reduce posturile ocupate”. Ce spune despre impozite

Cseke a adăugat faptul că există și „o categorie de contribuabili care fentează plata impozitelor locale”. Foto: gov.ro

Ministrul Dezvoltării, Cseke Attila, a explicat miercuri, în direct la Antena 3 CNN, că „sunt sute de primării unde nu va exista o reducere a posturilor ocupate, pentru că organigrama nu este complet ocupată”. El a subliniat că, acolo unde sunt peste 30% posturi vacante, reducerea se va face pe ele. Cseke a adăugat faptul că există și „o categorie de contribuabili care fentează plata impozitelor locale”.

„Este important de specificat că această reducere la administrația publică locală este doar o variantă. A doua variantă este cea a reducerii de cheltuieli de personal. Dacă se decide varianta reducerii de posturi, pornim de la un procent de 30%, ceea ce generează, pe simulare, în ansamblu, o reducere de 10% a posturilor ocupate, 12.794 posturi ocupate. Sunt sute de UAT-uri unde nu va exista o reducere a posturilor ocupate, pentru că organigrama nu este complet ocupată. Unde avem peste 30% posturi vacante, reducerea se va face pe partea vacantă, pentru a face diferențieri între cei care sunt eficienți.

Acest sistem propune o diferențiere: nu este un șablon care se aplică la toată lumea la fel, pentru că există diferențe majore între primării.

Din 2027 este obligatorie reducerea numărului de posturi, care depinde de situația în care se află fiecare primărie: fie posturi vacante, fie posturi ocupate, fie ambele. În 2026, deci doar temporar, se oferă variantă reducerea cheltuielilor de personal cu 10% dacă nu se dorește reducerea posturilor”, a spus Cseke la Antena 3 CNN.

Despre subiectul impozitelor locale și păstrarea sa la nivel local, Cseke a spus că se va reglementa la buget.

„Nu este subiectul proiectului, pentru că privește partea de finanțe publice locale și este atributul Ministerului Finanțelor. Nu a existat o discuție ca în pachetul de administrație să reglementăm acest aspect.

Ceea ce este clar este că impozitele locale, indiferent de valoarea lor, trebuie să rămână la nivel local. Discuția pe care înțeleg că au semnalat-o unii primari se referă la cote și la sumele defalcate, care este o discuție ce va avea loc la buget. Aici nu se reglementează nimic”, a adăugat el.

„Există o categorie de contribuabili care fentează plata impozitelor locale. Sunt mai multe aspecte care rezultă din interacțiunea avută cu autoritățile locale și pe care le vom reglementa. Un aspect despre care am vorbit este cel referitor la mijloacele de transport pe care unii contribuabili le cumpără, le înscriu și le iau în evidența primăriilor, dar, conform legislației actuale, există posibilitatea ca o mașină pentru care impozitul era destul de ridicat, atât pe fostul sistem, cât și pe cel actual, cumpărată în martie 2025 de exemplu, să fie scoasă din evidența primăriei în decembrie și, astfel, să nu se plătească niciun leu impozit.

Acest lucru nu va mai fi posibil de acum înainte, pentru că este nevoie de echitate, mai ales în contextul actual”, a mai spus minsitrul Dezvoltării.

Referitor la scăderea numărului de polițiști locali din anumite comune, Cseke a spus că „nu cred că este o problemă majoră”.

„Eu cred că se vor descurca, nu cred că este o problemă majoră. Această reglementare cu limitarea la maximum trei polițiști locali există deja, dar valoarea la care se raporta nu era de 4.500 de locuitori, ci o altă valoare”, a adăugat el.

În încheiere, Cseke a vorbit și despre posibilitatea ca un angajat public să lucreze, timp parțial, în două primării.

„Trebuie să vedem consumatorul final. În această relație, consumatorul final este cetățeanul. Interesul statului român este de a avea servicii publice pentru cât mai mulți cetățeni. Dacă am o comună unde există un specialist care nu este necesar cu normă întreagă, pentru că volumul de activitate permite doar timp parțial, dar am o comună alăturată unde nu există un astfel de specialist, atunci creez posibilitatea ca el să lucreze și acolo.

Este o deschidere a posibilității de a avea servicii publice mai bune și mai eficiente la cât mai multe primării”, a concis el.

Ministerul Dezvoltării a publicat, marți seara, în transparență decizională, proiectul pe care Guvernul urmează să își asume răspunderea și care vizează reforma Administrației. Documentul introduce și o „listă a rușinii” cu datornicii, persoane fizice sau juridice.