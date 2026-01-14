Un satelit arată cum mega-aisbergul A23a, cel mai mare din lume, dispare într-o „pastă albastră” strălucitoare, după 40 de ani pe mare

Imagine din satelit cu topirea ghețarului A23a, 26 decembrie 2025. Sursa foto: NASA Earth Observatory/ Terra

Noi imagini din spațiu arată că unul dintre cei mai mari și mai longevivi ghetați din lume, A23a, a dezvoltat striații albastre vibrante pe suprafața sa. Fotografiile spectaculoase sugerează că acest „mega-aisberg” va dispărea în curând pentru totdeauna, punând capăt unei „vieți” pline de evenimente, desfășurate pe parcursul a patru decenii.

Fostul cel mai mare aisberg din lume, A23a, s-a transformat într-o masă spectaculoasă de „pastă albastră” dungată, semnalându-și dispariția iminentă, arată noile imagini din satelit. Masa de gheață, care până de curând era de trei ori mai mare decât orașul New York, este unul dintre cele mai vechi aisberguri înregistrate, apropiindu-se acum de 40 de ani de existență.

„Regina ghețarilor”: Istoria lui A23a

A23a este o ciudățenie printre aisberguri. Supranumit „regina ghețarilor”, mega-aisbergul s-a desprins de Calota de Gheață Filchner–Ronne din Antarctica în vara anului 1986, dar a rămas rapid blocat atunci când partea sa scufundată s-a agățat de fundul mării.

A rămas captiv în mare parte din ultimele patru decenii, micșorându-se foarte puțin din cauza proximității față de platforma de gheață-mamă. Totuși, în 2020, A23a s-a eliberat în cele din urmă de ancora de pe fundul mării și a început să plutească în derivă, îndepărtându-se de Antarctica.

Călătoria sa ulterioară a fost plină de peripeții. Mai întâi, masa uriașă de gheață a fost din nou prinsă, de această dată într-un curent oceanic masiv, sau giroscop marin (gyre), care a făcut-o să se rotească pe loc timp de luni întregi.

Apoi, după ce a scăpat din vortex în decembrie 2024, aisbergul amețit s-a îndreptat direct spre insula Georgia de Sud, stârnind temeri în rândul cercetătorilor că se va împotmoli din nou și va declanșa un posibil dezastru ecologic pentru pinguinii care trăiesc pe insulă.

Acest scenariu pesimist a fost însă evitat atunci când A23a a început să se fragmenteze în luna mai 2025, cu puțin timp înainte de a ajunge la insulă.

De atunci, cea mai mare bucată rămasă din aisberg a derivat mai spre nord, în Oceanul Atlantic de Sud, unde apele mai calde care circulă dinspre America de Sud își fac simțite efectele.

Imagini din satelit cu ghețarul A23a, din decembrie 2025

Noile fotografii, realizate pe 26 decembrie 2025 de satelitul Terra al NASA, dezvăluie o versiune complet de nerecunoscut a lui A23a. Aisbergul, care are acum aproximativ o treime din dimensiunea sa inițială, este acoperit de bălți de apă albastră, înconjurate de margini groase de gheață albă, denumite „ramparturi”.

În imagine, A23a este flancat și de o zonă de nămol gri, cunoscută sub numele de ice mélange, care probabil s-a scurs de sub aisberg. De asemenea, este înconjurat de sute de aisberguri mai mici desprinse de pe marginile sale.

„Pasta albastră” vizibilă pe A23a este alcătuită din bazine de topire, care se formează atunci când gheața de la suprafață își pierde integritatea structurală, a declarat Ted Scambos, climatolog la Universitatea Colorado Boulder, într-un comunicat NASA. Aceste bazine se aliniază în dungi, probabil din cauza „greutății apei care stă în crăpăturile gheții și le forțează să se deschidă”, a adăugat Scambos.

„Este impresionant că aceste striații sunt încă vizibile”

Crăpăturile sunt probabil paralele cu șanțurile de pe partea inferioară a aisbergului, care au fost sculptate în gheață de-a lungul secolelor de mișcare peste sol, pe vremea când A23a era încă atașat de Calota Filchner–Ronne, a explicat Walter Meier, cercetător principal la Centrul Național pentru Date despre Zăpadă și Gheață (NSIDC).

„Este impresionant că aceste striații sunt încă vizibile după ce a trecut atât de mult timp”, a adăugat Chris Shuman, glaciolog pensionar, fost la Universitatea din Maryland.

Potrivit unei alte fotografii, realizate pe 27 decembrie 2025 de un astronaut aflat la bordul Stației Spațiale Internaționale, striațiile vibrante ar fi putut deja începe să dispară. Această imagine ulterioară arată o suprafață mai uniformă de apă albastră pe aisberg.

Care este cel mai mare ghețar din lume acum

În prezent, nu este clar cât din A23a mai există sau dacă a început deja să dispară complet.

Datorită dimensiunii sale masive persistente, A23a a deținut în mod repetat titlul de „cel mai mare aisberg din lume” de-a lungul vieții sale îndelungate.

Cel mai recent, a recâștigat acest titlu în iunie 2023, când aisbergul anterior, A-76A, s-a fragmentat; l-a pierdut din nou în septembrie 2025, la scurt timp după întâlnirea cu insula Georgia de Sud. (Unele publicații au relatat eronat că A23a ar fi încă cel mai mare aisberg din lume, probabil din cauza unei pagini învechite de pe site-ul Guinness World Records.)

În prezent, cel mai mare aisberg din lume este D15A, care are o suprafață de aproximativ 1.200 de mile pătrate (3.100 de kilometri pătrați), potrivit NSIDC, fiind cu câteva sute de mile pătrate mai mic decât A23a la apogeul său.