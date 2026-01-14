Primarul Sectorului 5 anunţă că locatarii blocului care a explodat în Rahova vor fi scutiţi de la plata taxelor şi impozitelor locale

Anchetatorii confirmă că era o fisură în conducta de gaze de lângă blocul unde a avut loc explozia. FOTO: INQUAM PHOTOS - Alex Nicodim

Primarul Sectorului 5 din Bucureşti, Vlad Popescu Piedone, anunţă că locatarii blocului care a explodat în cartierul Rahova, în luna octombrie, vor fi scutiţi de la plata taxelor şi impozitelor locale, până la remedierea situaţiei. "După o astfel de pierdere, acești oameni nu trebuie să mai suporte taxele și impozitele majorate din 2026", a declarat edilul.

"Am decis scutirea de la plata taxelor și impozitelor locale pentru proprietarii apartamentelor din blocul în care s-a produs explozia din 2025. După o astfel de pierdere, acești oameni nu trebuie să mai suporte taxele și impozitele majorate din 2026. Este o măsură de solidaritate și de sprijin concret pentru oamenii care, peste noapte, s-au confruntat cu o situație dramatică.

Prioritatea noastră este siguranța cetățenilor și sprijinirea lor reală în momente dificile. Sectorul 5 este o comunitate, iar când unii dintre noi suferă, datoria noastră este să fim alături de ei cu măsuri concrete”, a transmis Vlad Popescu Piedone, Primarul Sectorului 5.

"Încă din ziua exploziei, Primarul Sectorului 5, Vlad Popescu Piedone, a promis că cetățenii afectați nu vor mai plăti taxe și impozite locale. Măsura are rolul de a oferi un sprijin concret persoanelor afectate de explozie", se mai precizează în comunicat.

Locatarii cer să li se spună dacă îşi vor mai recupera casele

La aproape 3 luni de la tragedia din Rahova, acolo unde un imobil a fost distrus de o explozie cauzată de acumulările de gaze, iar scările învecinate au fost şi ele afectate, oamenii acuză că au fost, practic, părăsiţi de autorităţi.

"Nu mai avem nicio aşteptare. S-a mişcat ceva? Nimeni nu ne spune nimic. Se demolează? Devenim proprietari? Ce aşteptare să am?", a afirmat administratorul blocului care a explodat, la Antena 3 CNN. Între timp, oamenii din blocurile învecinate se chinuie să se reconecteze la gaze. Deşi verificările tehnice au fost făcute, transmiterea documentelor necesare către autorităţi întârzie.

Locatarii imobilului afectat de explozie locuiesc, aşadar, în continuare cu chirie şi le cer autorităţilor să le comunice lucruri concrete, privind eventuala reparaţie a blocului şi revenirea în case.