David Popovici a fost ales cel mai bun înotător european din 2025. Ce performanţe a obţinut anul trecut

David Popovici a fost ales cel mai bună înotător european din 2025. / Foto: Getty Images

Sportivul român David Popovici a fost ales cel mai bun înotător european al anului 2025, conform anchetei forului continental, au anunţat, pe Facebook, European Aquatics şi CS Dinamo Bucureşti, notează Agerpres.

Popovici a obţinut două titluri mondiale anul trecut, la Singapore, în probele de 100 m liber şi 200 m liber.

De asemenea, înotătorul român a cucerit două medalii de aur (100 m liber, 200 m liber) şi una de bronz (50 m liber), la Campionatele Europene Under-23 de la Samorin (Slovacia).

Trofeul European Aquatics la feminin a fost acordat olandezei Marrit Steenbergen.

Popovici, îngrijorat pentru starea bazinului de la "Lia Manoliu"

Altfel, David Popovici a vorbit în repetate rânduri despre problema stării bazinului de la “Lia Manoliu”: “Nu ştiu dacă să mai mai am atât de multe speranţe. Vorbesc cred de un an sau doi despre condiţiile de acolo mai ales în timpul iernii. Bazinul este în paragină de aproximativ 10 ani. Răspunsurile au fost pasate din stânga în dreapta”.

Anterior, în august, Popovici a spus că este dorinţa sa personală să obţină renovarea bazinului.

“Una dintre dorinţele mele personale sau obiective este să încerc să împing renovarea bazinului Lia Manoliu, să ajut să se realizeze. Am vorbit despre asta acum fix un an, după Paris, vorbesc şi acum. Încă aştept”, afirma atunci campionul.