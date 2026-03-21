Războiul pentru supraviețuire. Grupări criminale profită de criza apei din Africa de Sud

Locuitorii din Johannesburg nu au avut acces constant la apă curată de peste un deceniu. Foto: Getty Images

În suburbia Greenside din Johannesburg, sute de oameni de toate vârstele protestează scandând „Vrem apă!” și lovind sticle goale de plastic între ele, scrie BBC.

Nordul Johannesburgului este cunoscut pentru cartierele sale verzi și luxoase, dar locuitorii spun că după ani de penurie intermitentă de apă, răbdarea lor s-a epuizat. Unii dintre ei nu au avut apă curentă de peste o lună.

„Țevile noastre sunt complet uscate, nu curge deloc apă,” spune Colin Regesky. „Nu este sănătos, pentru că oamenii se pot îmbolnăvi fără apă. În plus, Constituția ne garantează dreptul la apă.”

Jenny Gillies, care trăiește în Melville de 40 de ani, spune: „Sunt aici pentru că este o rușine. Am ajuns să implorăm și să protestăm pentru apă.”

Între 2022 și începutul lui 2024, Johannesburg a trecut prin pene masive de curent, până la opt ore pe zi, ca urmare a lipsei investițiilor în centralele electrice vechi ale țării.

„Nu avem apă de două luni”

În ultimul an însă, lipsa apei a devenit o problemă mai urgentă. În Hammanskraal, la peste 100 km nord de Johannesburg, pastorul Tshepo Mahlaule arată o chiuvetă uscată în curtea sa: „Nu avem apă de două luni. Copiii trebuie să se spele zilnic, uniformele trebuie curățate, dar nu avem apă.”

Locuitorii acestei zone nu au avut acces constant la apă curată de peste un deceniu. Municipalitatea a plătit camioane pentru livrarea apei, dar opoziția locală, Democratic Alliance, acuză grupuri criminale, numite „mafii ale apei”, că monopolizează afacerea cu camioanele de apă.

„Mafia apei este formată din oameni care obțin contracte de la municipalitate,” explică Dr. Ferrial Adam, director executiv al organizației non-profit Watercan. „Fie nu au expertiza necesară, fie, odată ce obțin contractul, sabotează infrastructura ca să continue să lucreze. Mai sunt și cei care cer bani pentru apă acolo unde ar trebui să fie gratuită.”

”Când ceri apă, trebuie să cumperi. Totul aici se face cu bani”

Eric Sebotsane, 62 de ani, confirmă că unii șoferi de camioane din Hammanskraal vând apa care ar trebui să fie gratuită: „Sunt criminali peste tot. Când ceri apă, trebuie să cumperi. Totul aici se face cu bani. Dacă nu ai bani, nu poți face nimic.”

Anul trecut, președintele Cyril Ramaphosa a cerut forțelor de ordine și autorităților locale să oprească mafioții care controlează camioanele de apă.

Potrivit Dr. Adam, mafii ale apei au apărut inițial în KwaZulu-Natal și în Eastern Cape, în zone rurale cu infrastructură insuficientă și afectate de inundații severe. Autoritățile nu au luat măsuri eficiente, iar locuitorii din zonele cele mai afectate trăiesc cu frică: nu vor să vorbească despre ilegalități, de teama de a rămâne fără apă.

Lipsa investițiilor în infrastructura de apă este cauza principală a penuriei, însă mafii precum acestea agravează situația. Cilliers Brink, fost primar al Tshwane, sugerează ca municipalitatea să achiziționeze propriile camioane de apă pentru a reduce abuzurile contractorilor, însă susține că soluția pe termen lung este refacerea infrastructurii.

Spălătoriile de mașini transportă apă pe distanțe lungi

Dr. Adam subliniază că astfel de măsuri nu pot fi sustenabile pe tot teritoriul țării: „În orașe mari, poate fi necesar, dar în orașe mici există soluții mai bune, precum folosirea apei din fântâni forate. Rezervoarele trebuie să fie doar o soluție temporară.”

În Hammanskraal, spălătorii de mașini transportă apă pe distanțe lungi, uneori doi kilometri, pentru a-și desfășura munca. Lipsa apei complică viața celor mai săraci locuitori. Întrebată despre măsurile autorităților, municipalitatea nu a răspuns.

În discursul din februarie privind Starea Națiunii, Ramaphosa a anunțat înființarea unui Comitet Național pentru Criza Apei și a avertizat că managerii municipali care nu respectă Legea Națională a Apei vor răspunde penal.