Afacere de succes la Făgăraș. Un român care a muncit 25 de ani în Italia a folosit experiența de acolo pentru o fabrică de lactate

După ce a muncit 25 de ani în Italia, Iosif Șomu s-a întors în țară, la Făgăraș, și a pus pe picioare o fabrică artizanală de procesare a laptelui. Zilnic sunt procesați aproximativ 3.000 de litri de lapte, din care se obțin mai multe tipuri de brânză, dar și lactate și unt.

Iosif Șomu: "Am zis: haide să aducem ceva ce nu este la noi. Am venit pe piață cu niște brânzeturi maturate, ceea ce am învățat în Italia."

De profesie tehnician veterinar zootehnist, Șomu a lucrat la Stațiunea de la Brașov, iar o vreme a gestionat chiar și o stână, înainte de a pleca în Italia. Acolo a stat 25 de ani, timp în care a acumulat suficientă experiență cât să capete încredere că, odată întors în țară, poate pune pe picioare o afacere în domeniul brânzeturilor.

A început afacerea în urmă cu șase ani, însă noua fabrică artizanală de procesare a laptelui a fost finalizată abia anul trecut, cu ajutorul fondurilor europene.

Iosif Șomu: "Avem generator de vapori, toate utilajele merg pe vapori, iar în camera tehnică avem și un aparat pentru filtrarea aerului, ca să avem un aer curat în secție."

În mica fabrică de lângă Brașov produce pecorino, ricotta, mozzarella, caciotta morbida, dar și iaurt sau chefir. Recent, afacerea s-a extins printr-o investiție într-o altă locație. Rețetele sunt simple, naturale și inspirate din tradiția italiană.

Iosif Șomu: "La brânzeturile maturate folosim cheag pastă de miel, lapte integral, culturi lactice și nimic altceva. Ce vedeți aici sunt toate de vacă, aici avem de oaie, capră, tot ce înseamnă capră. Asta e o brânză cu mucegai alb, caciotta, avem Ludovico, caciotta de capră."

Afacerea de familie produce aproximativ 20 de sortimente de brânzeturi, iaurt de băut, chefir și alte produse. Există piață pentru aceste produse în România, spune antreprenorul, dar admite că va mai dura până când investiția va aduce profitul scontat.

Au venit și contracte cu marii retaileri, însă acestea nu au fost valorificate, pentru că afacerea nu a avut capacitatea necesară de producție. Acum, de magazinul de prezentare se ocupă soția lui Iosif, Elena.

Elena Șomu: "Noi avem clienții care deja ne cunosc, vin la sigur, vin și cer exact ceea ce le place."

Printre cei care trec pragul magazinului sunt atât oameni din zonă, cât și clienți care vin special pentru aceste produse. Brânzeturile se găsesc însă și în băcănii sau în unele supermarketuri din țară.