Dani Mocanu a cerut la ÎCCJ anularea condamnării pentru tentativă la omor

<1 minut de citit Publicat la 13:54 14 Ian 2026 Modificat la 13:54 14 Ian 2026

Dani Mocanu este condamnat definitiv la 4 ani de închisoare pentru tentativă de omor. Sursa foto: Facebook/ Dani Mocanu

Manelistul Dani Mocanu a depus la Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie o cerere de recurs în casaţie, o cale extraordinară de atac, prin care solicită să-i fie anulată condamnarea de patru ani de închisoare primită în luna noiembrie 2025 pentru tentativă la omor şi tulburarea ordinii şi liniştii publice.

O cerere de recurs în casaţie a depus şi fratele manelistului, care are de executat o pedeapsă de şapte ani.

Procesul nu are încă stabilit un termen de judecată.

Fraţii Mocanu au fugit din România înainte de pronunţarea sentinţei de condamnare, fiind localizaţi în Italia, de unde autorităţile române încearcă să-i aducă în ţară.

În prezent, ei se află în arest la domiciliu, iar pe 20 ianuarie au termen la Curtea de Apel din Napoli, unde se judecă cererea de predare formulată de autorităţile române.

Cei doi sunt acuzaţi că, în anul 2022, au bătut cu o rangă un bărbat într-o benzinărie din municipiul Piteşti. Agresiunea a avut loc în noaptea de 18 spre 19 august 2022, poliţiştii intervenind la faţa locului în urma unui apel la 112.

Instanţa supremă, condusă de Lia Savonea, a eliberat din închisoare mai multe personaje importante din lumea politică şi oameni de afaceri, prin admiterea unor recursuri în anulare.