Un șofer de TIR a vândut toată marfa pe care o transporta cu 1.200 de euro și apoi a abandonat camionul, în Spania

Instanța l-a condamnat la un an de închisoare pe un șofer de TIR care a crezut că face o afacere bună atunci când a vândut toată marfa pe care o transporta cu 1.200 de euro, după care a abandonat camionul. În același timp, cel care a cumpărat marfa a fost condamnat la 6 luni de închisoare.

Șoferul din Alicante transporta 12,5 tone de ciocolată, în valoare de peste 113.000 de euro.

Intervenția Poliției Naționale, în urma plângerii depuse de proprietarul transportului, a permis recuperarea încărcăturii de ciocolată în Alicante, potrivit Informacion.

Faptele s-au petrecut în urmă cu câțiva ani, însă procesul s-a încheiat cu o sentință în urmă cu câteva zile.

Camionagiul judecat a fost angajat în luna ianuarie 2021 ca șofer de către o firmă de transport. I s-a repartizat un camion și a călătorit la Zaragoza, unde a încărcat 12.500 de kilograme de ciocolată și alte produse aparținând unei alte societăți comerciale. Marfa, evaluată la puțin peste 113.000 de euro, trebuia transportată pe 4 februarie de la Zaragoza la un centru logistic al companiei proprietare a ciocolatei din Elche.

Cu toate acestea, șoferul a încărcat marfa la Zaragoza, dar nu a dus-o la destinație, ci, cu intenția de a obține un beneficiu economic, l-a contactat telefonic pe celălalt inculpat, reprezentant al unei firme din Alicante, și a convenit să i-o vândă pentru suma de 1.200 de euro, potrivit hotărârii judecătorești.

Suma convenită era „în mod evident inferioară” valorii de evaluare, iar cumpărătorul a plătit banii în numerar fără a verifica proveniența mărfii și fără a solicita factură sau dovadă a plății efectuate.

Cele 12,5 tone de ciocolată au fost descărcate într-un depozit al firmei din Alicante, al cărei responsabil a fost condamnat.

Pe de altă parte, camionagiul a mai vândut, pentru 158 de euro, către o firmă din Valencia, cei 13 paleți folosiți pentru transportul mărfii.

Camionul a fost abandonat gol în localitatea Cox, de unde a fost recuperat ulterior de către proprietar. De asemenea, marfa vândută firmei din Alicante a putut fi recuperată de Poliție datorită informațiilor furnizate de camionagiu, potrivit sentinței.

Poliția a returnat încărcătura firmei de transport care îl angajase pe camionagiul condamnat, iar toată ciocolata și celelalte produse au fost transportate din nou la Zaragoza.

În fața instanței, șoferul de TIR și-a recunoscut faptele.