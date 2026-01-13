Primar din Prahova, acuzat că a folosit cardurile instituției pentru cheltuieli personale: 10.000 de euro, doar biletele de avion

Au fost descoperite mai multe nereguli referitor la modul în care au fost cheltuiți banii publici / Foto: Getty Images

Nereguli grave au fost descoperite de Curtea de Conturi la o primărie din județul Prahova. Primarul este acuzat că a folosit cardurile instituției pentru a da 10.000 de euro pe bilete de avion și 20.000 de euro pe deconturi suspecte de 13 tone de combustibil. Banii ar fi fost folosiți fără documente justificative, spun inspectorii Curții de Conturi.

Informațiile au apărut în urma unui control al Curții de Conturi făcut la Primăria comunei Berceni din județul Prahova. Auditorii vorbesc despre mai multe nereguli referitor la modul în care au fost cheltuiți banii publici, în special pe transport și carburant.

Potrivit raportului, cardurile de carburant ale instituției ar fi fost folosite pentru alimentări în valoare de zeci de mii de lei, inclusiv în zilele de Crăciun, dar și în județ, aflate la sute de kilometri distanță, de exemplu în Maramureș, fără ca aceste deplasări să fie clar justificate.

În același timp, Curtea de Conturi a identificat cheltuieli de aproximativ 10.000 de euro pentru bilete de avion cumpărate de la o companie pentru care nu au fost prezentate documente justificative.

Auditorii spun că nu există ordine de deplasare sau alte acte care să explice scopul acestor zboruri.

Un alt aspect semnalat este neconcordanța dintre cantitatea de carburant facturată și cea trecută în documentele interne, ceea ce ridică semne de întrebare cu privire la evidența și utilizarea reală a combustibilului.

În acest context, pe rețelele sociale au apărut imagini cu primărița comunei, surprinsă în ultima vreme în mai locuri.

Edilul susține însă că toate deplasările au fost în interes de serviciu și că va aduce documente justificative până la termenul limită stabilit de Curtea de Conturi.

Deocamdată, instituția de control nu vorbește despre un prejudiciu stabilit, ci analizează sume care necesită clarificări. Autoritățile urmează să decidă dacă explicațiile prezentate sunt suficiente sau dacă se impun măsuri suplimentare.