Gara de Nord din Bucureşti intră în reparaţii capitale, care vor costa 100 de milioane de euro. Cum ar trebui să arate, după renovare

Gara de Nord din Bucureşti intră în reparaţii capitale. Sursa foto: CFR

Gara de Nord din Bucureşti va fi renovată aproape complet, în cadrul unui proiect care presupune o investiţie de 100 de milioane de euro. Banii vor veni atât de la bugetul statului, cât şi din fonduri externe nerambursabile, iar termenul de finalizare este 2029. Gara de Nord este inclusă în Lista Monumentelor Istorice și deservește aproximativ 85% din traficul de călători feroviar al Capitalei. Suprafața totală desfășurată vizată în această etapă a renovărilor depășește 33.000 de metri pătraţi, anunţă CFR.

"Proiectul „Modernizarea / Consolidarea / Reabilitarea Stației C.F. Gara de Nord București – Faza I” reprezintă o inițiativă strategică de investiții, derulată de Compania Națională de Căi Ferate „C.F.R.” S.A., în vederea reabilitării unuia dintre cele mai importante și intens utilizate noduri feroviare ale țării.

Amplasată în zona centrală a municipiului București, Gara de Nord este inclusă în Lista Monumentelor Istorice, sub codul LMI B-II-m-B-18803, și deservește aproximativ 85% din traficul de călători feroviar al Capitalei. Ansamblul investigat cuprinde corpurile de clădire A, B, C și G, precum și galeriile de legătură dintre acestea, cu funcțiuni destinate călătorilor, spații comerciale și administrative", a comunicat CFR SA.

Cum ar trebui să arate Gara de Nord din Bucureşti, după finalizarea lucrărilor de renovare. Sursa foto: CFR

Ce lucrări de modernizare vor fi efectuate

"Intervențiile propuse vizează restaurarea fațadelor, consolidarea structurală a clădirilor monument, modernizarea instalațiilor interioare (electrice, termice, sanitare și de siguranță), adaptarea spațiilor pentru accesibilitate universală și îmbunătățirea confortului urban și feroviar. Suprafața totală desfășurată vizată în această etapă depășește 33.000 mp, iar investiția alocată pentru Faza I se ridică la suma de 499.626.513,85 lei cu TVA (n.r. - aproximativ 100 de milioane de euro).

Obiectivul general al proiectului este acela de a asigura creșterea calității serviciilor oferite pasagerilor, alinierea la standardele europene în materie de siguranță și confort, precum și valorizarea patrimoniului construit prin soluții compatibile cu statutul de monument istoric. Intervențiile sunt proiectate cu respectarea normativelor naționale și europene în vigoare și vor fi realizate etapizat, fără întreruperea totală a traficului feroviar", a adăugat compania.