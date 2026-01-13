Cea mai mare oțelărie din Europa dă în judecată ArcelorMittal și cere despăgubiri de 7 miliarde de euro

Guvernul Giorgiei Meloni a preluat controlul asupra sitului de la ArcelorMittal în urmă cu aproape doi ani. Foto: Profimedia Images

Administratorii celei mai mari oțelării din Europa au decis să cheme în judecată fostul proprietar al combinatului din Taranto, ArcelorMittal. Italienii cer despăgubiri de 7 miliarde de euro, în condițiile în care uzina se luptă pentru supraviețuire după ce ArcelorMittal ar fi transferat „sistematic și unilateral resurse financiare” de la combinatul italian către societatea-mamă, relatează Financial Times.

În plângerea, depusă în ianuarie 2026 la un tribunal din Milano, Acciaierie d’Italia solicită compensații pentru ceea ce susține că a fost „gestionarea defectuoasă” a oțelăriei de către ArcelorMittal.

Acuzații grave

Uzina din Taranto, un oraș de coastă din sudul Italiei, a fost plasată sub administrare specială de către comisari numiți de stat, după ce guvernul Giorgiei Meloni a preluat controlul asupra sitului de la ArcelorMittal, cel mai mare producător de oțel din Europa, în urmă cu aproape doi ani.

„Expertiza financiară realizată de comisari a arătat că dezechilibrele financiare ale companiei sunt rezultatul unei strategii deliberate și bine definite, urmărite în timp, menite să transfere sistematic și unilateral resurse financiare de la compania [italiană] către societatea-mamă”, se arată în plângerea depusă de avocatul Andrea Zoppini.

Documentul a fost comunicat oficial companiei ArcelorMittal luni. Grupul cu sediul în Luxemburg nu a răspuns solicitării pentru un punct de vedere. Acciaierie d’Italia, cunoscută anterior sub numele de Ilva, și avocatul Andrea Zoppini au refuzat, de asemenea, să comenteze plângerea. Tribunalul din Milano nu a putut fi contactat pentru un punct de vedere.

Plângerea este pe cale să devină una dintre cele mai mari cereri de despăgubire analizate vreodată de o instanță italiană.

ArcelorMittal a chemat Italia în fața unei instanțe de arbitraj

În luna iulie, ArcelorMittal a depus o cerere de arbitraj internațional împotriva Italiei, la Washington, în temeiul Tratatului Cartei Energiei, susținând că preluarea oțelăriei de către guvern a fost ilegală.

Luna trecută, două fonduri de investiții cu sediul în SUA, Bedrock Industries și Flacks Group, au depus oferte angajante pentru compania aflată în dificultate, situată în regiunea Puglia.

Guvernul italian încearcă disperat să salveze o afacere pe care o consideră un activ strategic, esențial pentru securitatea industrială pe termen lung a țării.

Meloni a declarat săptămâna trecută că „o fază de negocieri a început acum, însă nu există și nu vor exista angajamente obligatorii (din partea Guvernului n.red) până când nu vor exista răspunsuri clare privind un plan industrial solid, locurile de muncă și siguranța mediului”.

Oțelăria s-a confruntat în 2012 cu o urmărire penală din cauza impactului său asupra mediului, după ce ar fi provocat mii de cazuri de boli fatale în zonă.

Guvernele succesive au alocat miliarde de euro din fonduri publice pentru a menține compania pe linia de plutire și pentru a salva locurile de muncă ale celor aproximativ 10.000 de angajați.

Italia și ArcelorMittal sunt implicate într-un conflict de lungă durată privind angajamentele inițiale ale grupului cu sediul în Luxemburg de a finanța curățarea ecologică a uzinei.

Guvernul italian estimează în prezent că societatea are nevoie de cel puțin 5 miliarde de euro în investiții pentru a construi noi cuptoare electrice, în vederea transformării companiei într-un model de producător de oțel verde.