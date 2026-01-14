Procurorul Bosînceanu din Iaşi, condamnat la 8 ani de închisoare pentru că a violat o minoră: El și tatăl fetei erau „cumetri”

Un procuror din Iași a fost condamnat pentru violarea unei minore. Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Getty Images

Constantin Daniel Bosînceanu, procuror la Parchetul de pe lângă Judecătoria Răducăneni, judeţul Iaşi, a fost condamnat miercuri, de Curtea de Apel Bacău, la opt ani de închisoare pentru viol, într-un dosar în care este acuzat că a constrâns o minoră de 15 ani, prin violenţă fizică şi ameninţarea cu moartea, să întreţină relații sexuale cu el de zeci de ori pe parcursul a doi ani.

Decizia instanţei nu este definitivă, potrivit Agerpres.

„Condamnă pe inculpatul Bosînceanu Constantin Daniel la pedeapsa de 8 (opt) ani închisoare pentru săvârşirea infracţiunii de viol în formă continuată. În baza art. 67, alin.1 C. pen. interzice inculpatului cu titlu de pedeapsă complementară, pe o durată de 5 ani după executarea pedepsei închisorii, exercitarea drepturilor prevăzute de art. 66, alin.1, lit. a), b) Cod Penal (respectiv dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice, dreptul de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat). În temeiul art. 66, alin. 1 C. pen. interzice inculpatului cu titlu de pedeapsă accesorie drepturile prevăzute de art. 66, alin. 1, lit. a), b) Cod Penal (respectiv dreptul de a fi ales în autorităţile publice sau în orice alte funcţii publice, dreptul de a ocupa o funcţie care implică exerciţiul autorităţii de stat). Respinge acţiunea civilă promovată de persoana vătămată. (...) Dispune recoltarea de la inculpatul Bosînceanu Constantin Daniel a probelor biologice în vederea stocării acestora în Sistemul Naţional de Date Genetice Judiciare”, se arată în sentinţă.

Fata a fost violată timp de doi ani: „Trebuia să păstreze secretul până în mormânt”

Iniţial, acest dosar a fost clasat de Parchetul de pe lângă Curtea de Apel Iaşi, ancheta fiind redeschisă după ce procurorul general Alex Florenţa a infirmat soluţia de clasare, la data de 30 august 2023.

„În perioada septembrie 2015 - iunie 2017, inculpatul a constrâns persoana vătămată prin violenţă fizică, constând în ţinerea, imobilizarea şi dezbrăcarea forţată, precum şi prin ameninţarea cu moartea, să întreţină raporturi sexuale într-un apartament din municipiul Iaşi. De asemenea, prin ameninţare, inculpatul a determinat persoana vătămată să întreţină raporturi sexuale pe bancheta din spate a autoturismului, pe care l-a condus în locuri izolate din oraş.

Din probele administrate, a reieşit că raporturile sexuale la care a fost constrânsă persoana vătămată au avut frecvenţa de unul sau două pe săptămână, de regulă în interiorul apartamentului şi, de două ori, pe bancheta din spate a autoturismului, sub ameninţarea permanentă că ceea ce i se întâmpla victimei era: 'secretul lor ce trebuie să-l păstreze până în mormânt şi dacă îl va divulga, va ajunge în mormânt în locul secretului'”, transmitea Parchetul General într-un comunicat de presă.

În rechizitoriu s-a reţinut că procurorul a acţionat cu intenţie directă, prevăzând şi dorind producerea urmărilor, constând în lezarea libertăţii şi inviolabilităţii sexuale a victimei şi cunoştea că, în perioada infracţiunii comise împotriva ei, persoana vătămată a avut vârsta cuprinsă între 15 ani şi 17 ani.

„Să nu știe nevastă-mea, că eu am o funcție și nu vreau să ajung unde nu trebuie”

„Procurorul Daniel Bosinceanu este cumătrul meu. Este nașul de botez al fiului meu cel mai mic”, povestea, în urmă cu câțiva ani, tatăl victimei.

Așa a început totul, povestește tatăl victimei, în anul 2015. Fata era atunci elevă Iași, iar cumătrul era procuror la Parchetul de pe lângă Judecătoria Răducăneni. Într-o zi, procurorul, spune tatăl, i-a cerut permisiunea ca fata să o ajute pe soția sa la curățenie într-un apartament din Iași.

În acel apartament, în realitate, copila ar fi fost abuzată sexual de mai multe ori și apoi și în mașina procurorului. În 2018, familia fetei află și caută să depună plângere la Parchet. Cumătrul era deja prim-procuror la Parchetul de pe lângă Judecătoria Răducăneni, iar ei o familie simplă de la țară, cu șapte copii.

„Am rămas eu cu dumnealui și-mi zice: mai cumătre, nu-i frumos, uite, nu vreau să mă audă nimeni. Să nu știe nevastă-mea, că eu am o funcție și nu vreau să ajung unde nu trebuie. Cât mă costă, hai să ne înțelegem”, a mai spus tatăl fetei.

Tatăl fetei nu a vrut să cadă la pace și a doua zi a mers la Iași cu tot cu copilă, la Parchetul de pe lângă Curtea de Apel.

„A început fata să spună tot. La un moment dat a ajuns Bosânceanu uns tot de noroi, pe pantofi, pe pantaloni. A ajuns acolo, m-a chemat afară și mi-a spus nu-i bine ceea ce fac, că el merge la bancă, face un împrumut de 5-600 de milioane, că îmi dă să termin casa”, a mai spus tatăl victimei.

Bărbatul își amintește că erau chiar în biroul procurorului, care prelua plângerea.

„Daniel Bosinceanu s-a repezit, i-a smuls toate hârtiile din mână, le-a mototolit”, a mai spus acesta.

Fata ar fi rămas însărcinată

Relatarea tatălui e confirmată chiar de camerele de supraveghere ale Parchetului.

„Noi am recuperat toată plângerea, așa cum era boțită, şifonată toată. Am mers la dl. Ispir, sus. Am început să-i povestesc tot, tot cu lux de amânunte. Şi mi-a spus: vă rog să ieșiți afară, că dvs. aberați. Şi m-a dat afară din cabinet, ținând-o pe fiica mea acolo”, a mai spus tatăl victimei.

Daniel Bosânceanu, cel acuzat de viol, aștepta un deznodământ în holul Parchetului.

„Când a ieșit, fata l-a prins de gât pe Bosinceanu și s-a exprimat aşa: băi, tâmpitule, că m-ai lăsat însărcinată și m-ai dus la o clinică și mi-au făcut întrerupere de sarcină pe numele unei moldovence”, a mai povestit bărbatul.