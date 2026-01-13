O nouă pârtie va fi deschisă de miercuri în Poiana Brașov. Reduceri de 50% la ski-pass

O nouă pârtie deschisă în Poiana Brașov. Foto: Primăria Brașov/Facebook

Primăria Brașov a anunțat că, începând de miercuri, va fi deschisă și cea de-a doua pârtie din partea inferioară a Masivului Postăvarului, Sulinar, pentru coborârea până în Poiana Brașov, pe lângă Drumul Roșu.

„Odată cu deschiderea acestei pârtii, schiorii vor putea coborî până în Poiană având la dispoziție următoarele variante: Pârtia Doamnei, Zidul Mare, Canalul, pârtia Subteleferic, telegondolă sau După Canal, varianta Bradul, pârtia Bradul, telecabina Capra Neagră; Pârtia Doamnei, Drumul Roșu, breteaua 2 D, Canalul, pârtia Subteleferic, telegondolă sau, După Canal, varianta Bradul, pârtia Bradul, telecabina Capra Neagră și Drumul Roșu, breteaua 2 D, Canalul, pârtia Subteleferic, telegondolă sau după Canal, varianta Bradul, pârtia Bradul, telecabina Capra Neagră”, a anunțat, marți, Primăria Brașov.

Se schiază în continuare în zona superioară a Masivului pe pârtiile Lupului, cu ieșire spre stația telescaunului Ruia, precum și pe pârtiile Kanzel și Doamnei, cu ieșire în Drumul Roșu, apoi către telescaunul Ruia și pe Drumul Roșu, integral, cu variantele 3D - Drumul Albastru sau ieșire pe pârtia Subteleferic.

Primăria reamintește că și anul acesta toți cetățenii care au domiciliul în Brașov beneficiază, în fiecare zi de miercuri, de o reducere de 50% la ski-pass-urile de o zi, cele valabile 4 ore, precum și cele cu valabilitate de la orele 11:00, 13:00 și 14:00.

Cartelele achiziționate în sezonul 2024 - 2025, rămase neconsumate la finalul acestuia, atât cele cu puncte, cât și cele cu ore sau zile, vor putea fi utilizate și în acest sezon.