"Ne temem pentru copiii noştri". Locuitorii unui cartier din Arad, terorizaţi de şacali. Animalele sălbatice îşi fac apariţia şi ziua

Locuitorii unui cartier rezidenţial din Arad sunt terorizaţi, de săptămâni bune, de şacali. Sălbăticiunile se apropie, fără frică, de case, iar, noaptea, sunetele scoase de acestea îi înfioară pe localnici. O femeie a dat nas în nas cu şacalii în timp ce-şi plimba câinele, iar părinţii se tem pentru siguranţa copiilor.

În desişurile fostei pepiniere a oraşului, aflate peste drum de casele lor, animalele şi-au făcut culcuş, spun oamenii. Un locuitor din cartierul respectiv susţine că şacalii nu sunt mari, dar pot sări până la 2 metri înălţime, adică ar putea intra în curţi.

Şacalii caută mâncare

Un alt bărbat a afirmat, pentru Antena 3 CNN, că are trei fiice mici, care se joacă pe stradă, şi că se teme pentru siguranţa lor. Şacalii simt mirosul de mâncare care vine de la cartierul rezidenţial şi se apropie fără teamă, în căutarea hranei.

Şacalul este o specie invazivă, foarte greu de vânat şi imposibil de vânat, aproape, în oraş. Numărul acestor animale sălbatice a crescut foarte mult în toată ţara, în ultimii ani. Primăria Arad ia în calcul relocarea şacalilor, dacă se va dovedi că spusele oamenilor sunt adevărate.

Deşi nu există statistici clare, vânătorii cred că numărul şacalilor din judeţul Arad este de ordinul miilor.