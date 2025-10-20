O fetiţă de trei ani, desculţă și doar în rochie, găsită rătăcind pe o stradă din Brăila. Povestea ei i-a impresionat pe polițiști

O fetiţă de trei ani, desculţă și doar în rochie, găsită rătăcind pe o stradă din Brăila. FOTO: Vocea Brăilei

O fetiță de 3 ani a fost descoperită singură, sâmbătă seara, pe o stradă din municipiul Brăila, de către un localnic care a alertat autoritățile. Copila era desculță și avea pe ea doar o rochiță subțire. Ulterior, fetița a fost identificată și încredințată familiei sale, a anunțat duminică Inspectoratul de Poliție Județean (IPJ) Brăila.

Potrivit autorităților, în jurul orei 21:00, un brăilean a sunat la Poliție și a anunțat că a găsit un copilaș singur pe stradă, în zona Centrului Vechi.

Polițiștii s-au deplasat imediat la fața locului, unde l-au găsit pe bărbatul respectiv ținând în brațe o fetiță de trei ani.

„Polițiștii s-au deplasat imediat la fața locului, unde au identificat apelantul și minora, îmbrăcată doar cu o rochița și desculță, demarând de urgență verificările necesare pentru identificarea familiei acesteia. În urma activităților desfășurate în zonă, fetița, de 3 ani, a fost identificată și încredințată, în condiții de siguranță, unui membru al familiei sale", a transmis duminică IPJ Brăila.

Copila era desculță și avea pe ea doar o rochiță subțire. Oamenii legii au reușit să o găsească destul de repede pe bunica în grija căreia se află minora, mama ei fiind plecată din țară, potrivit Vocea Brăilei.

Femeia le-a spus că fetița ar fi plecat din casă fără să observe cineva și, după câte se pare, și fără să se alarmeze cineva, dat fiind că a fost găsită de un străin, înainte ca bunica sau alt membru al familiei să bage de seamă că lipsește.

IPJ Brăila a transmis un mesaj de apreciere pentru intervenția promptă a cetățeanului care a alertat autoritățile.

“Inspectoratul de Poliție Județean Brăila adresează mulțumiri cetățeanului care a alertat autoritățile și a rămas la fața locului până la sosirea echipajelor, contribuind, în mod esențial, la soluționarea rapidă a cazului și la prevenirea unui potențial incident grav. Încurajăm spiritul civic și implicarea activă a cetățenilor în sprijinirea eforturilor instituțiilor responsabile cu siguranța publică", precizează IPJ Brăila.