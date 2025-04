O fetiţă din Alba Iulia este în stare gravă la spital, după ce mama sa a spălat-o cu o soluţie pentru deparazitarea oilor

Micuţa a leşinat la scurt timp după ce i-a fost aplicată substanţa, iar la sosirea la spital a intrat în stop cardiorespirator / Sursă foto: Getty Images

O fetiţă de doar 11 ani din Alba Iulia este în stare critică la spital, după ce mama ei a spălat-o cu o soluţie folosită pentru deparazitarea oilor, care ar conţine petrol. Micuţa a leşinat la scurt timp după ce i-a fost aplicată substanţa, iar la sosirea la spital a intrat în stop cardiorespirator. A fost resuscitată, însă acum este internată la secţia de Anestezie şi Terapie Intensivă a spitalului din Târgu Mureş.

„Am dat-o pe faţă şi pe păr cu soluţie. S-a jucat cu nişte copii şi zicea că are petrol, că îi creşte părul. I-am pus şi pe mânuţe, i-am dat pe păr”, a declarat mama fetei.

La doar câteva minute după, fetiţa a leşinat.

„Fetiţa a fost preluată de ambulanţă inconştientă, iar în ambulanţă a intrat în stop cardiorespirator. S-au aplicat manevre de resuscitare, a fost intubată, i s-a administrat medicaţie specifică pentru substanţa folosită, iar în 9 minute şi-a reluat funcţiile vitale”, a declarat Dan Crainic - director medical Spitalul de Urgenta Alba Iulia.

Medicii atrag atenția că substanţele folosite pentru deparazitarea animalelor sunt extrem de toxice pentru oameni

Ulterior, fetiţa a fost transportată cu un elicopter SMURD la Spitalul Clinic Judeţean din Târgu Mureş.

„În acest moment este în stare critică. Se află la ATI copii, intubată şi ventilată mecanic. Este stabilă hemodinamic, dar prognosticul este rezervat”, a delcarat Mariana Negoiță, purtător de cuvânt la Spitalul Clinic Județean de Urgență Târgu Mureș.

Medicii atrag atenția că substanţele folosite pentru deparazitarea animalelor sunt extrem de toxice pentru oameni. Dacă intră în contact cu pielea, pot provoca efecte grave, chiar decesul.

„La copii, pielea este mai sensibilă, iar substanţele se absorb rapid prin tegument. Ajung în circulaţia sanguină şi pot provoca dificultăţi respiratorii severe, care duc la stop cardiac şi respirator”, a avertizat Dan Crainic - director medical Spitalul de Urgență Alba Iulia.

Reporter: „De unde aveţi soluţia?”

Mama fetiței: „De la veterinar. Am avut nişte gângănii. Ca orice mamă, am vrut să-mi scap copilul. Am zis că, dacă e bună, merge şi pentru şcoală...”

Reporter: „E soluţie pentru oi. I-aţi dat ca să-i crească părul sau pentru că avea păduchi?”

Mama fetiței: „Şi, şi.”

Poliţiştii au deschis un dosar penal pentru vătămare corporală din culpă.