O stație pentru mașini electrice, pusă în câmp, fără drum de acces. Primar, despre investiția de 100.000 de euro: „Nu totul e perfect”

Proiectul face parte dintr-o investiție finanțată prin PNRR, care include două stații de încărcare și o pistă de biciclete / foto: Antena 3 CNN

Peste 100.000 de euro au fost investiți într-o comună din Maramureș pentru construirea unei stații de încărcare electrică la care nu pot ajunge maşinile. Aceasta este amplasată în mijlocul unui imaș, departe de zona centrală a localității și fără drum de acces. Primăria susţine că şoseaua este în plan de construcție, însă nu se ştie când va fi gata.

În comună există două puncte de încărcare, unul central, situat vis-a-vis de primărie, iar al doilea în mijlocul câmpului, o zonă pe care autoritățile spun că o văd ca pe o viitoare arie de dezvoltare. Decizia autorităților locale privind amplasarea și lipsa unui drum de acces finalizat ridică întrebări în comunitate.

„Acolo sunt 200 hectare ale comunei care trebuie puse în valoare pentru că partea de pășunat și alte activități s-au cam încheiat în apropierea reședinței de județ. Iar realizarea acestor stații de încărcare s-a făcut pentru că acolo am avut un post care putea să asigure capacitatea sau necesarul de energie electrică pentru o stație de încărcare”, a declarat Emilian Pop, primarul comunei Săcălășeni, pentru Antena 3 CNN.

Proiectul face parte dintr-o investiție finanțată prin PNRR, care include două stații de încărcare și o pistă de biciclete, în valoare totală de peste 1,3 milioane de lei. Autoritățile locale susțin că zona vizată ar urma să devină un pol de dezvoltare, cu noi investiții private și infrastructură în extindere.

„Când începi un lucru, nu totul este perfect. În zona aceea urmează să se construiască niște făbricuțe, acum suntem în discuții cu mai mulți investitori.

Se poate arăta cu degetul la orice, dar ideea este de a face sau de nu face. Noi am ales varianta de a face și am făcut.

Nici la stația din centrul comunei nu este mare aglomerație. Mașini electrice în comună sunt vreo 50, din care primăria are 5 mașini”, a mai declarat Emilian Pop, primarul comunei Săcălășeni.

Chiar dacă lucrările nu sunt încă finalizate complet, termenul de recepție este stabilit pentru anul viitor. Până atunci, proiectul a devenit subiect de glume în mediul online, unde este comparat cu o investiție "în mijlocul pustietății", greu de explicat pentru localnici.