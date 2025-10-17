O studentă a dat în judecată Facultatea din Arad care i-a cerut 32.000 de euro pentru un transfer. Acum a primit decizia judecătorilor

O studentă a dat în judecată Facultatea din Arad care i-a cerut 32.000 de euro pentru un transfer. FOTO: Getty Images

O tânără din Constanța, studentă la medicină, a câștigat procesul pe care l-a intentat după ce universitatea la care era înscrisă i-a cerut să plătească peste 32.000 de euro pentru a se transfera la o altă instituție de învățământ, mai aproape de casă. Suma impusă reprezenta echivalentul taxei de școlarizare pentru toți cei șase ani de studii.

Judecătorii au decis că obligația respectivă era bazată pe o clauză abuzivă și au dispus ca universitatea să îi restituie tinerei întreaga sumă, inclusiv dobânda legală, precum și cheltuielile de judecată.

Cazul a început în vara anului 2023, când studenta, aflată în primul an la Facultatea de Medicină din cadrul Universității de Vest „Vasile Goldiș” din Arad, a solicitat transferul către o facultate din Constanța. Instituția arădeană a aprobat cererea, însă a condiționat eliberarea documentelor necesare de plata integrală a taxei pentru toți cei șase ani de studiu, adică 32.500 de euro.

Deși a achitat suma cerută pentru a putea efectua transferul, tânăra a acționat ulterior universitatea în instanță, argumentând că cerința era abuzivă și nelegală.

Tribunalul i-a dat dreptate, stabilind că taxa nu are temei juridic și contravine principiilor privind protecția consumatorilor. În consecință, Universitatea de Vest „Vasile Goldiș” din Arad a fost obligată să restituie banii și să suporte costurile procesului.

Hotărârea nu este definitivă, universitatea formulând deja apel împotriva deciziei primei instanțe.