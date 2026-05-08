Opt boboci de rață sălbatică au fost salvați după ce s-au rătăcit pe șosea în București. Ce trebuie făcut dacă vedeți "pufuleții aurii"

Boboc de rață. Sursă foto: Facebook / Poliția Locală a Capitalei

Opt boboci de rață au fost salvați după ce s-au rătăcit în trafic în București, în intersecția de la Eroii Revoluției, informează , vineri, Poliția Locală.

Incidentul vine după ce, în data de 28 aprilie, alți zece boboci de rață sălbatică au fost salvați din traficul bucureștean.

"Oficial, suntem în plin sezon al bobocilor de rață. De astă dată, este vorba despre opt 'pufuleți' aurii. Mici și gălăgioși, se rătăciseră în intersecția de la Eroii Revoluției. Puteau fi călcați în orice moment de o mașină. Au avut mare noroc!

Au fost observați de polițiștii de la Brigada Rutieră. Ei i-au salvat din trafic și ne-au sunat pe noi", se arată într-o postare pe Facebook a Poliției Locale din Capitală.

Mama bobocilor se afla în zonă, însă nu a putut fi prinsă și și-a luat zborul.

› Vezi galeria foto ‹

"I-am dus la prietenii noștri, Fundația 'Visul Luanei'. Sunt specialiști în faună sălbatică. Aici vor fi îngrijiți până când vor putea fi eliberați.

Tot la ei sunt și bobocii salvați săptămâna trecută. Specialiștii fundației ne-au povestit că starea lor este foarte bună și că sunt în continuare monitorizați', se precizează în postare.

În luna mai, multe păsări ies cu puii din cuib, iar bobocii ajung uneori în locuri periculoase, inclusiv printre mașini.

Autoritățile îi informează pe cetățeni că, dacă observă animale dezorientate, rănite sau aflate în pericol, pot suna la 021/9752