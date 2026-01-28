Oraşul din România în care pasagerii sunt amendaţi pentru că beau alcool, miros urât sau fac gălăgie în autobuze

În vizorul poliţiştilor locali din Ploieşti sunt şi călătorii care au bagaje voluminoase sau vorbesc tare. Sursa foto: captură video Antena 3 CNN

Oamenii care miros urât în autobuz, dar şi cei care sunt gălăgioşi au început să primească amenzi de la Poliţia Locală. Aceste lucruri se întâmplă în Ploieşti, acolo unde au avut loc chiar şi razii în mijloacele de transport în comun. Zeci de persoane au fost date jos pentru că aveau haine murdare, însoțite de mirosuri greu de suportat, dar și pentru consum de alcool.

Tânărul de la începutul video-ului de mai jos este doar unul dintre pasagerii care s-au trezit cu amendă pentru că nu respectă regulile. În vizor au fost luaţi nu doar cei ameţiţi de aburii alcoolului, ci şi pasagerii care aveau bagaje voluminoase sau haine urât mirositoare.

"Într-adevăr, Poliţia Locală ar trebui să îşi facă datoria. Astăzi este prima dată cand văd în mijloacele de transport în comun (...). Da, într-adevăr trebuie să ne civilizăm şi noi, că nu e normal", a declarat o localnică din Ploieşti pentru Antena 3 CNN, iar alta a spus: "Hai să zicem acum că e iarnă, dar vara mori, nici nu poţi... te sufoci".

Poliţiştii locali vor continua să facă razii, chiar şi după lăsarea întunericului. Mai ales că sesizările sunt multiple. Cei mai deranjanţi, spun pasagerii, sunt cei care vorbesc urât şi la volum mare.

"Cei care sunt foarte, foarte gălăgioşi... Se trezesc de parcă ar fi proprietatea lor personală", a afirmat o bunică din Ploieşti.

"Aceste măsuri sunt gândite pentru a proteja călătorii. (...). Gândiţi-vă că în mijloacele de transport sunt inclusiv minori şi de ce un copil să fie supus unor vorbe urâte din partea unor oameni certaţi cu bunul simţ şi cu educaţia?!?", a declarat Carmen Gheorghe, director general al Poliției Locale Ploiești.

Aceste comportamente se încadrează, după caz, în contravențiile de tulburare a ordinii și liniștii publice şi se sancționează de regulă cu amendă contravențională sau, în cazuri grave ori repetate, cu muncă în folosul comunității.