Patru ultraşi, reţinuţi după ce au bătut trei adolescenţi într-un tramvai din Bucureşti. Conflictul a fost filmat

Patru ultraşi au fost reţinuţi şi ar putea fi arestaţi preventiv, după ce au bătut alţi tineri, într-un tramvai din Bucureşti, înaintea unui meci. Atacul violent a fost surprins de camerele de supraveghere din mijlocul de transport STB. Pe baza imaginilor, poliţiştii i-au identificat pe ultraşi, apoi i-ai "ridicat" direct de acasă.

Atenţie, urmează imagini cu un puternic impact emoţional. În conflict au fost implicaţi 4 tineri cu vârste cuprinse între 14 şi 21 de ani, care au fost deja "ridicaţi" de anchetatori. Au fost reţinuţi 24 de ore, magistraţii vor decide dacă suspecţii vor fi arestaţi preventiv în dosarul penal deschis pentru loviri, alte violenţe şi tulburarea ordinii şi liniştii publice.

Agresiunea s-a produs pe 22 noiembrie, într-un tramvai din Capitală, înaintea meciului FCSB - Petrolul. Victimele au fost preluate de ambulanţă şi au primit îngrijiri medicale, la momentul respectiv.