Peisaj spectaculos în Cheile Jiețului, pe DN 7A, unde stâncile au fost acoperite de cascade înghețate și țurțuri masivi

Peisaj spectaculos în Cheile Jiețului, unde stâncile au fost acoperite de cascade înghețate și țurțuri masivi. Sursa foto: DRDP Timişoara

Drumarii care au curăţat carosabilul de zăpadă pe DN 7A, între Obârșia Lotrului şi Petroșani, au fotografiat peisaje spectaculoase de iarnă, în Cheile Jiețului, unde drumul șerpuiește printre stânci acoperite de cascade înghețate și țurțuri masivi.

Echipele de deszăpezire au fost impresionate de frumuseţile naturii şi au postat aceste imagini pe Facebook, pe DRDP Timişoara. Gerul năprasnic a provocat un decor minunat, dominat de ţurţuri de câţiva metri lungime.

Autorităţile au transmis că, în acea zonă, carosabilul este umed, cu zăpadă îmbibată cu material antiderapant de câțiva centimetri, la fel ca pe sectorul DN 66A Câmpu lui Neag.

