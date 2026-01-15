O „cascadă de gheață” dintr-o țară UE a devenit atracție de iarnă pentru poze de Instagram. Locul e la câteva ore de România

Cascada de gheață Siklava Skala, 14 ianuarie 2026. Sursa foto: Hepta

Cascada de gheață Siklava Skala este unul dintre cele mai spectaculoase fenomene naturale de iarnă din Slovacia, atrăgând, de la an la an, tot mai mulți vizitatori, în perioadele cu ger persistent.

Situată în districtul Spišská Nová Ves, între localitățile Matejovce nad Hornádom și Chrasť nad Hornádom, formațiunea ia naștere atunci când o cascadă obișnuită îngheață complet, transformând stânca într-un impresionant zid de gheață.

Cu o înălțime de aproximativ 14 metri și o deschidere care poate ajunge la 30 de metri, Siklava Skala devine un peisaj de basm, dominat de coloane masive de gheață, pereți translucizi și țurțuri uriași care strălucesc în lumina puternică a iernii.

Fenomenul apare doar în condiții meteorologice speciale, atunci când temperaturile rămân mult timp sub zero grade, iar apa continuă să curgă înainte de a îngheța complet. Tocmai această transformare temporară face ca locul să fie atât de căutat de fotografi, iubitori de natură și turiști care caută experiențe neobișnuite.

Accesul până la cascadă este relativ ușor, ultimul segment al traseului fiind parcurs pe jos în aproximativ 20–30 de minute, pe o potecă frecventată iarna de numeroși vizitatori.

Cum se ajunge din românia la cascada de gheață Siklava Skala

Pentru turiștii din România, Siklava Skala este o destinație surprinzător de accesibilă. Din Cluj-Napoca, cascada se află la o distanță de aproximativ 250–270 de kilometri, din Oradea la circa 300 de kilometri, iar din București la aproximativ 650–700 de kilometri.

Cea mai simplă modalitate de a ajunge este cu mașina, prin Ungaria, cu intrare în Slovacia în zona orașului Košice, urmată de deplasarea spre Spišská Nová Ves. De aici, drumul până la cascadă este scurt, iar accesul final se face pietonal.

Cei care preferă transportul public pot ajunge cu trenul până la Košice, apoi cu un tren regional sau autobuz către Spišská Nová Ves, de unde pot continua pe jos sau cu transport local până în apropierea zonei.

Datorită distanței relativ reduse și a accesului facil, cascada de gheață Siklava Skala este considerată de tot mai mulți români o alternativă spectaculoasă la destinațiile montane clasice.