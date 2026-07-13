Peste 120 de pisici au fost salvate din două locuințe din București. Animalele erau ținute în condiții precare

Pisicile au fost găsite în condiţii precare / sursă foto: Getty Images

Peste 120 de pisici care erau ţinute de o femeie la două adrese din Sectorul 2 din Bucureşti au fost salvate și preluate, luni, de Serviciul pentru Protecţia Animalelor al Poliţiei Capitalei şi duse la mai multe cabinete veterinare.

Pisicile au fost găsite în condiţii precare, au mai precizat autoritățile. Poliţiştii au făcut verificări în urma unei sesizări.

„În cadrul activităţilor desfăşurate, poliţiştii Serviciului pentru Protecţia Animalelor, sprijiniţi de reprezentanţi ai ASPA, precum şi reprezentanţii unor organizaţii neguvernamentale au efectuat verificări la o adresă din Sectorul 2, unde au fost identificate 84 de exemplare feline, preluate şi transportate către mai multe cabinete veterinare”, a transmis Poliția Capitalei.

Ulterior, polițiștii au făcut verificări şi la o altă adresă din Sectorul 2, într-un imobil aflat în construcţie, unde se aflau alte 40 de pisici.

„Pisicile au fost preluate şi transportate la mai multe unităţi medicale veterinare, de specialitate, în vederea evaluării stării de sănătate şi acordării îngrijirilor necesare”, mai precizează Poliţia Capitalei.

Autoritățile le recomandă celor care au animale să asigure acestora condiţii corespunzătoare de bunăstare, prin asigurarea hranei, apei, adăpostului, îngrijirii medical-veterinare şi a unui mediu adecvat nevoilor specifice fiecărei specii.

„Legea nr. 205/2004 privind protecţia animalelor stabileşte obligaţia proprietarilor şi deţinătorilor de a asigura protecţia şi bunăstarea animalelor, fiind interzise orice acte de cruzime sau rele tratamente faţă de acestea. Nerespectarea prevederilor legale poate atrage răspunderea contravenţională sau penală, după caz", subliniază DGPMB.

Cetăţenii care au cunoştinţă despre situaţii în care animalele sunt supuse unor rele tratamente, sunt abandonate sau sunt ţinute în condiţii necorespunzătoare sunt încurajaţi să sesizeze de îndată cea mai apropiată unitate de poliţie sau să apeleze Sistemul Naţional Unic pentru Apeluri de Urgenţă 112, atunci când există un pericol iminent pentru viaţa sau integritatea animalelor.