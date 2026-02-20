Peste o mie de consumatori au rămas fără curent electric, vineri, în Harghita, din cauza vântului puternic

<1 minut de citit Publicat la 19:05 20 Feb 2026 Modificat la 19:05 20 Feb 2026

Peste o mie de consumatori au rămas fără curent electric, vineri, în Harghita, din cauza vântului puternic. Sursa foto: GettyImages

Peste o mie de utilizatori din mai multe localităţi ale judeţului Harghita au rămas, vineri seară, fără energie electrică, după ce vântul puternic a afectat reţelele de distribuţie, informează Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă (ISU) Harghita, notează Agerpres.

Potrivit sursei citate, la această oră sunt nealimentate cu energie electrică 13 posturi de transformare din localităţile Borzont, Ciumani şi Joseni.

"Au rămas nealimentate cu energie electrică 13 PT-uri, din localităţile Borzont, Ciumani (parţial) şi Joseni (parţial), însumând un număr de 1.094 utilizatori", precizează reprezentanţii ISU.

Meteorologii au emis cod galben în intervalul 20.02.2026, ora 18:00 şi 21.02.2026 ora 00:00, fiind prognozate intensificări ale vântului cu rafale de 50-70 km/h în zona depresionară a judeţului Harghita, respectiv în zona localităţilor Topliţa, Gheorgheni, Ditrău, Remetea, Joseni, Suseni, Ciumani, Sărmaş, Lăzarea, Gălăuţaş, Subcetate, Voşlăbeni, Tulgheş.