Poluare uriașă pe Dunăre. Oamenii aruncă și electrocasnice în fluviu: „Se duc seara cu punga de gunoi”

Reprezentanții Apelor Române au început să ridice deșeuri din Dunăre, din zona Orșova / sursă foto: Antena 3 CNN

Oamenii care locuiesc pe malul Dunării au ajuns să arunce chiar şi electrocasnice în fluviul tranformat în groapă de gunoi. Cei de la Apele Române au fost uluiţi de ce au descoperit în apă, în timpul unei acţiuni de ecologizare. Din păcate, amenzile pentru astfel de gesturi sunt destul de puţine, pentru că oamenii care le fac sunt greu de depistat.

Reprezentanții Apelor Române au început să ridice deșeuri din Dunăre, din zona Orșova. Pe zeci de metri pătrați, fluviul era acoperit de PET-uri, resturi vegetale, trunchiuri de copaci și chiar aparate electrocasnice.

„Aruncă fiecare care nu are conștiință. Se duce seara și își deșertează punga cu gunoi... Mai sunt și amenzi. Când sunt prinși, sunt amendați”, a declarat Vasilică Sanda, șef Sistem Caransebeș - ABA BANAT.





„Ceea ce vedeți dumneavoastră, aceste PET-uri nu sunt de la orșoveni, ci sunt din grădinile care sunt limitrofe râului Cerna și aruncate de către alți cetățeni, ceea ce nu este în regulă”, a declarat Adrian Cican, primarul municipiului Orșova.

Catităţile mari de deşeuri de pe Dunăre îngreunează şi antrenamentele lotului de canotaj.

„Există riscul de accidentare, există riscul de stricare sau spargere a bărcilor”, susține Cristian Maliș, antrenor Canotaj Orșova.

Pe sectorul românesc al Dunării sunt transportate anual aproximativ 100 de tone de plastic. Estimările internaționale arată că, menținând actualul ritm, până în 2050 în ape ar putea fi mai mult plastic decât pește.