Premieră în România: Primul traseu montan din țară destinat persoanelor cu deficiențe de vedere a fost inaugurat în Masivul Ciucaș

Demersul vine în sprijinul persoanelor nevăzătoare din România, pentru care mediul montan a reprezentat până acum o provocare / FOTO: Facebook - DSU

Primul traseu montan din România accesibilizat pentru persoane cu deficiențe de vedere a fost inaugurat, sâmbătă, în Masivul Ciucaș, fiind vorba despre un proiect pilot.

„Acest proiect pilot reprezintă o premieră națională și propune un model de bune practici pentru incluziune socială, demonstrând că accesul în natură poate fi realizat în condiții de siguranță prin cooperarea strânsă dintre instituțiile publice și societatea civilă.

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Demersul vine în sprijinul persoanelor nevăzătoare din România, pentru care mediul montan a reprezentat până acum o provocare, din cauza lipsei unor infrastructuri adaptate nevoilor lor specifice de explorare și siguranță. Inaugurarea din Masivul Ciucaș marchează începutul unui proces extins de accesibilizare a cadrului natural din România, demonstrând că soluțiile tehnice pot fi integrate organic, fără a afecta caracterul natural al potecilo”', se arată într-o informare a Departamentului pentru Situații de Urgență (DSU) postată pe Facebook.

Conform sursei citate, traseul pornește din Valea Berii (zona Fabricii de Apă din Cheia) și urcă până la Hornul de la baza Vârfului Ciucaș. Pentru a asigura orientarea și informarea corectă pe parcursul drumeției, proiectul îmbină elemente fizice tactile cu tehnologia digitală.

Astfel, hărți în relief și inscripții Braille sunt amplasate pe traseu pentru a oferi o reprezentare tactilă a hărții generale și a punctelor de interes.

De asemenea, de-a lungul potecii sunt instalate dispozitive care transmit automat mesaje audio pe telefoanele utilizatorilor prin aplicația StepHear (disponibilă pe iOS și Android). Mesajele oferă detalii în timp real despre poziție, direcția de deplasare și tipul de teren.

„Prin natura sa, zona montană este caracterizată de o mare variabilitate meteorologică, aspect ce necesită o atenție sporită. Din acest motiv, parcurgerea traseului de către persoanele cu deficiențe de vedere se face obligatoriu alături de un însoțitor, care oferă sprijin vizual și orientare suplimentară.

De asemenea, segmentul superior, spre vârf, are anumite porțiuni mai tehnice și nu este recomandat pentru cei cu dizabilități de vedere dacă nu au experiență și bune abilități fizice”, precizează DSU.

Proiectul este rezultatul unei colaborări între DSU, Autoritatea Națională pentru Protecția Drepturilor Persoanelor cu Dizabilități (ANPD), Asociația Nevăzătorilor din România, Fundația pentru SMURD, SPJ Salvamont Prahova - Formația Cheia, Greenpeace România, EduCaB, organizații neguvernamentale și parteneri privați.