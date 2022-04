Preşedintele CJ Hunedoara a controlat spitalul din Deva deghizat în pacient: "Am stat 25 de minute fără să mă întrebe nimeni de ce am venit!"

Preşedintele CJ Hunedoara a făcut asta după multe reclamații primite din partea pacienților, care se plâng de felul în care sunt tratați de medicii de acolo.

Laurențiu Nistor a primit numeroase sesizări în legătură cu modul în care sunt primiți și tratați pacienții care ajung la Unitatea de Primiri Urgențe a Spitalului Județean din Deva. Aşa că s-a decis să ia măsuri si a plecat către spital îmbrăcat modest.

Preşedintele CJ Hunedoara: "Am stat 25 de minute fără să mă întrebe nimeni de ce am venit!"

"Am stat circa 25-30 de minute fără să mă întrebe nimeni de ce am venit, după care vine o stimată doamnă, trage de mine, îmi ridică gluga de pe cap şi zice: Cu tine ce e aici? I-am spus că sunt bolnav. M-a întrebat dacă am fişă, după 45 de mintute am sunat pe managerul spitalului să vină la Urgenţă", a povestit Laurenţiu Nistor, în exclusivitate pentru Antena 3.

Laurențiu Nistor a criticat dur modul în sunt trataţi cei care aşteaptă să fie consultaţi

"Pentru mine, e trist ceea ce se întâmplă. De nenumărate ori am sesizat conducerea spitalului, au luat măsuri şi au discutat cu ei, dar din păcate nu ne schimbăm mentalitatea. I-am spus managerului unităţii sa ia masurile cele mai drastice", a adăgat preşedintele CJ Hunedoara.

Conducerea Consiliului Judeţean spune că echipa managerială este răspunzătoare de tot ce se intamplă în unitate.

"Partea proastă e că personalul nostru oarecum l-au neglijat, în sensul că dânsul nu şi-a făcut fişă. Dacă îşi făcea fişă de intervenţie era mai simplu, pentru peronal, că îl luau imediat. Am avut discuţii şi cu personalul şi vor mai urma şedinţe cu ei", a declarat dr. Emil Stoic -manager SJU Deva.

Laurenţiu Nistor îi îndeamnă pe pacienţii care sunt trataţi cu indiferenţă de personalul medical să facă sesizări şi să anunţe atat echipa managerială a spitalului, cât şi Consiliul Judeţean.