Primarul snopit în bătaie de un localnic din jud. Dâmboviţa: "Există posibilitatea unui nou atac"

Bătaia a avut loc pe câmpul din comuna Dobra, după ce mai mulţi localnici i-au reclamat primarului că în zonă zac mormane de gunoi.

Primarul din comuna Dobra povestește cum a fost bătut

"A venit peste mine, a început să mă înjure, i-am zis să se potolească şi a început să mă ia la pumni. N-am ripostat, pentru că nu pot să-mi permit aşa ceva, şi am luat pumni. Mi-a dat în falcă, aici în stânga, la ochi, sus aici în umărul obrazului", a spus Daniel Nica, primarul comunei Dobra.

Şi bărbatul care l-a însoţit pe primar când a mers să vadă situaţia din teren a fost bătut crunt.

Adus la audieri, bărbatul acuzat că i-a agresat pe cei doi a negat totul.

Cazul a ajuns acum în atenția procurorului. Agresorul este acuzat de ultraj, pentru că, din declarațiile primarului, bărbatul știa exact functia pe care o deține.

Daniel Nica, primarul comunei Dobra, a intervenit prin telefon la Antena 3, unde a mărturisit că se teme de un nou atac.tatea unui nou atac

Daniel Nica: "Există posibilitatea unui nou atac"

"În momentul de faţă sunt încă la Primărie. Persoana care m-a atacat şi lovit este reţinută. Există posibilitatea unui nou atac, să gândim pozitiv şi să trecem peste acest lucru, să nu se mai întâmple.

Nu este vorba despre o reţea, este vorba despre o parte din localnici care sunt foarte iritaţi de măsurile pe care le-am luat şi acţiunea pe care o desfăşor în localitate, în vederea reducerii, depozitării şi abandonării lucrurilor pe teritoriul localităţii, atât pe malul râului Ialomiţa, cât şi pe câmpurile adiacente satului. Sunt foarte nemulţumiţi că sunt tot timpul pe teren, îi urmăresc, le pun condiţii, să nu mai arunce gunoiul. Chiar strâng, fac curat după ei. Sunt foarte nemulţumiţi că nu mai au libertatea de dinainte. (...) Un cetăţean mai recalcitrant care probabil are nişte supărări vechi. În momentul în care am depistat că a abandonat nişte autoturisme în mijlocul câmpului şi am înştiinţat organele de Poliţie şi Garda de Mediu, a venit foarte iritat, prin faptul că, cum pot să îmi permit eu acest lucru", a mărturisit vineri la Antena 3, Dan Nica, primarul comunei Dobra.

