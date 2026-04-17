Primăria Bucureşti dărâmă construcțiile ilegale din Cișmigiu: "Ani la rând s-au tot întins, fără acte". Ce va face instituţia şi luni

Primăria Municipiului Bucureşti a transmis, vineri, că a început să dărâme toate construcţiile ilegale din Parcul Cişmigiu, după ce Ciprian Ciucu a semnat dispozițiile de desființare. Vineri, şase astfel de construcții din jurul a trei chioșcuri (situate în zona Fanfarei și a volierei de păuni) au fost puse la pământ. "Luni, continuăm curățenia parcului. Vom acționa în zona de la Bibliotecă și de la Debarcader, unde vom da jos un salon și un bar în toată regula", a anunţat instituţia.

"Dăm jos toate construcțiile ilegale din Cișmigiu.

Magazii și acareturi pe care comercianții „le-au adunat” în timp, tejghele și terase extinse, podiumuri, pavaje sau toalete improvizate, unele vechi de aproape 10 ani. TOT ce este ilegal dăm jos, fără excepție.

Primarul Ciprian Ciucu a semnat dispozițiile de desființare, iar în această dimineață Poliția Locală a Municipiului București și Administraţia Lacuri, Parcuri şi Agrement Bucureşti au început „curățenia”. Șase astfel de construcții din jurul a trei chioșcuri (situate în zona Fanfarei și a volierei de păuni) au fost puse la pământ.

Chioșcurile propriu-zise, care au autorizație, rămân. În schimb, toate „cașcarabetele” cu care comercianții s-au extins au fost desființate", a comunicat Primăria Municipiului Bucureşti.

Instituţia a mai transmis că antreprenorii au ignorat avertismentele:

"Ani la rând s-au tot întins, fără acte. Au fost avertizați, au fost amendați, dar au ignorat. Nu mai merge așa! Luni, continuăm curățenia parcului! Vom acționa în zona de la Bibliotecă și de la Debarcader, unde vom da jos un salon și un bar în toată regula".