Primarul din Motru amenință că închide școlile din lipsă de bani pentru facturile la încălzire. Edilul cere sprijinul Guvernului

Primarul a declarat că decizia de trecere în regim online ar fi una de urgență, luată pentru protejarea copiilor / Foto: Getty Images

Cosmin Morega, primarul din Motru, județul Gorj, amenință că va suspenda cursurile și că îi va trimite pe elevi să învețe online, dacă Guvernul nu îi va da fonduri pentru plata facturilor la încălzire. Edilul spune că fără sprijinul financiar cerut Executivului, adică aproximativ 22 de milioane de lei, întregul oraș riscă să rămână fără căldură și apă caldă.

Primarul a declarat pentru Antena 3 CNN că decizia de trecere în regim online ar fi una de urgență, luată pentru protejarea copiilor, dacă temperaturile scad sub zero grade.

„Este o decizie pe care mi-o asum, fiindcă sunt un om responsabil și cred eu că mai presus de orice este sănătatea, mai ales a copiilor noștri și a noastră, a tuturor. Nu vorbim de o sală, de 2-3 clase, și dacă temperaturile vor fi la un anumit moment cu 0 grade sau aproape de 0 grade și copiii nu vor putea să își desfășoare activitatea în sălile de clasă, fie că vorbim de grădiniță ori de școală sau copiii aceia mai mari, asta va fi o decizie pe care eu o voi propune Comitetului Situațiilor de Urgență.

Acolo unde se va putea și își asumă responsabilii școlii, directorii, administratorii, că pot să facă față și să aibă o temperatură corespunzătoare pentru copii de 20 de grade, minim 21... chiar copiilor mai mici le trebuie mai multă căldură, nu este nicio problemă, vom putea funcționa. Nu ne jucăm cu viața copiilor”, a declarat Cosmin Morega, primarul din Motru, pentru Antena 3 CNN.

Potrivit autorităților locale, uzina de termoficare funcționează cu instalații vechi de peste jumătate de secol, ineficiente și costisitoare.

Lipsa investițiilor a adus compania în pragul colapsului. Pierderile sunt tot mai mari, costurile de producție au crescut semnificativ, iar societatea funcționează fără autorizație de mediu.

Aproximativ 3.500 de familii sunt racordate la sistemul centralizat de termoficare, iar alte 150 depind de salariile angajaților din uzină.