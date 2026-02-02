De unde a avut bani de elicopter primarul-pilot din comuna fără apă potabilă. ”Este o problemă personală. E proprietatea mea privată”

Elicopter Robinson. Imagine cu caracter ilustrativ. Sursa foto: Getty Images

Iosif Gabriel Bordea, primarul PSD al comunei Brebu Nou, din judeţul Caraş-Severin, surprins când se deplasa la serviciu cu un elicopter elicopter Robinson R44 Raven II, pe care îl pilotează chiar el, a explicat, pentru Antena 3 CNN, de unde a avut bani pentru a-și cumpăra aparatul de zbor care ar costa 800.000 de dolari.

Primarul comunei Brebu Nou, Gabriel Bordea: Este o problemă personală. E proprietatea mea privată.

Mădălina Mihalache, jurnalist Antena 3 CNN: Dar de unde ați avut bani să vă cumpărați un elicopter?

Primarul comunei Brebu Nou, Gabriel Bordea: Haideți faceți-mi în scris (n.r. întrebările) ca să nu intru în detalii.

Mădălina Mihalache, jurnalist Antena 3 CNN: Nu știți de unde ați avut bani să îl cumpărați?

Primarul comunei Brebu Nou, Gabriel Bordea: E al familiei noastre. Îl am de cu mult timp înainte să fiu primar.

Mădălina Mihalache, jurnalist Antena 3 CNN: Și locuitorii, mai ales acum că au crescut taxele și impozite, ce spun?

Primarul comunei Brebu Nou, Gabriel Bordea: Nici măcar nu este așa. Că vă puteți uita pe site-uri de specialitate dacă sunt curse sau câte sunt și ce fac eu în timpul meu privat. Că pe tot parcursul anului 2025, cred că sunt șapte zboruri private ale mele. Asta e foarte senzațional, înseamnă „navetă” pentru ei (n.r. pentru jurnaliștii care au relatat despre zboruri).

Mădălina Mihalache, jurnalist Antena 3 CNN: Dar cât a costat elicopterul?

Primarul comunei Brebu Nou, Gabriel Bordea: Nu mai, haideți. Sunt pilot privat, îmi place să zbor, asta e pasiunea mea.

Mădălina Mihalache, jurnalist Antena 3 CNN: Dar cum ați reușit să aveți un elicopter?

Primarul comunei Brebu Nou, Gabriel Bordea: Dumneavoastră căutați pe net numele meu și al familiei mele și găsiți acolo informații despre noi, că avem o fabrică cu sute de angajați, muncim, plătim impozite, suntem o firmă serioasă.

Mădălina Mihalache, jurnalist Antena 3 CNN: E adevărat că în comuna dumneavoastră nu aveți canalizare și apă potabilă?

Primarul comunei Brebu Nou, Gabriel Bordea: Este și apă potabilă și canalizare. Dar e discutabilă problema cu apa. Sunt două sate, într-unul este apă curentă și potabilă. În celălalt sat e un proiect început de mulți ani, cred că vreo opt ani înaintea mea, și acum suntem pe punctul de a-l finaliza. Apă este, dar nu e potabilă. Și nu cred că este primul sat de munte unde nu este apă potabilă.

Brebu Nou este o comună în județul Caraș-Severin, Banat, România, formată din satele Brebu Nou (reședința) și Gărâna.

Primarul social-democrat se află la al doilea mandat: a mai condus primăria din 2012 până în 2016, iar ulterior a fost consilier local în comună timp de opt ani.

Comuna Brebu Nou are 166 de locuitori, conform recensământului din 2021.