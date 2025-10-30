Primul avion supersonic silențios din lume a fost testat de americani. Cum arată în zbor aeronava pentru pasageri X-59 a NASA

X-59 este primul avion supersonic silențios din lume pentru zboruri comerciale. Sursa foto: Hepta

A avut loc primul zbor al unui avion supersonic revoluționar și silențios, unic în lume, conceput pentru a deschide calea către o călătorie aeriană comercială mai rapidă. X-59 este dezvoltat de compania aerospațială Lockheed Martin și de divizia sa Skunk Works, în colaborare cu agenția spațială americană NASA.

Se spune că misiunea reușită marchează un pas major spre revenirea zborurilor comerciale supersonice, fără zgomotul sonic puternic (boom sonic). Aeronava a decolat de la facilitățile Skunk Works ale companiei Lockheed Martin din Palmdale, California, înainte de a ateriza în apropierea Centrului de Cercetare a Zborului Armstrong al NASA din Edwards, California.

Un purtător de cuvânt a declarat că X-59 s-a comportat exact conform planului, confirmând calitățile inițiale de zbor și performanțele sistemului de măsurare a datelor aerodinamice, până la o aterizare sigură în noua sa bază.

X-59 este o aeronavă supersonică unică, proiectată pentru a demonstra capacitatea de a zbura la viteze supersonice, reducând în același timp boomul sonic la un zgomot ușor, asemănător unei bătăi discrete.

Prin acest lucru, aeronava urmărește să depășească una dintre principalele bariere în calea zborurilor comerciale supersonice, care în prezent sunt restricționate deasupra zonelor de uscat din cauza preocupărilor legate de zgomot.

Ea va deschide drumul unei noi generații de aeronave supersonice, capabile să transporte pasageri și mărfuri de două ori mai repede decât avioanele actuale, într-un mod eficient și sustenabil.

„Suntem încântați să realizăm primul zbor al aeronavei X-59”, a declarat OJ Sanchez, vicepreședinte și director general al Lockheed Martin Skunk Works. „Această aeronavă este o dovadă a inovației și expertizei echipei noastre comune și suntem mândri să ne aflăm în fruntea dezvoltării tehnologiei supersonice silențioase.”

„X-59 este un simbol al ingeniozității americane. Spiritul american nu cunoaște limite. Este parte din ADN-ul nostru – dorința de a merge mai departe, mai repede și mai silențios decât oricine a făcut-o vreodată până acum. Această muncă menține poziția Statelor Unite ca lider mondial în aviație și are potențialul de a schimba modul în care publicul călătorește cu avionul”, a declarat Sean Duffy, administrator interimar al NASA.