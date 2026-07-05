Proprietarul unei cabane din Runcu a fost șocat să constate că turiștii i-au distrus casa. S-au luat la bătaie, au spart şi pereţii

O cabană din Brebu, un sat din judeţul Dâmboviţa, a fost distrusă de turişti. Sursa colaj foto: Antena 3 CNN

O cabană din Runcu, o comună din județul Dâmbovița, a fost distrusă de doi turişti în acest weekend. Unul dintre bărbaţi s-a îmbătat şi a devenit extrem de agresiv. A urmat o bătaie cu televizoare şi uşi sparte, dar şi ameninţări cu moartea. Cabana fusese închiriată de două cupluri de prieteni, iar la scurt timp după ce a izbucnit scandalul partenerele de viaţă ale indivizilor s-au ascuns speriate în camere, dar au filmat momentele şocante. Proprietarul cabanei din Runcu a fost șocat după ce a aflat că turiştii i-au distrus casa.

O întâlnire între doi prieteni s-a transformat într-un scandal violent, într-o cabană din satul Brebu, situat în comuna Runcu din județul Dâmbovița. În timpul petrecerii pe care au organizat-o alături de iubitele lor şi au consumat alcool, unul dintre ei a devenit violent. Acesta şi prietenul său au început să se bată și au provocat distrugeri în locuință, în timp ce partenerele lor s-au refugiat în baie, de unde au filmat mai multe scene.

Pe înregistrările femeilor se aud mai multe reproşuri pe care şi le-au făcut cei doi indivizi. "Te omor!Tu crezi că îmi e frică te tine", a spus unul dintre bărbaţi. După ce a aruncat mai multe farfurii spre prietenul său, acesta a mai afirmat: "Am făcut să fie bine în familia lui".

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"Băi, gata", le-a cerut una dintre tinere. Ulterior, aceasta o strigă pe prietena sa: "Marina!" şi se refugiază amândouă în interiorul cabanei.

Bătaia celor doi prieteni a continuat şi în locuinţă. "Dumnezeule! Te rog, calmează-te", spune una dintre femei către unul dintre agresori, însă, scandalul violent nu se opreşte şi se aud mai multe zgomote dincolo de uşa încuiată, de unde aceasta a continuat să înregistreze.

Cei doi prieteni care au devenit duşmani au făcut prăpăd în cabană: au spart cinci uși, patru televizoare, au distrus mai mulți pereți și numeroase alte bunuri, atât din locuință, cât și din foișorul din curte.

Proprietarul cabanei din localitatea Brebu, judeţul Dâmboviţa, a avut un şoc în momentul în care a văzut dezastrul provocat de cei doi indivizi.

"Mamă, mamă!", a spus proprietarul cabanei vandalizate în timp ce verifica pagubele. Ulterior, acesta a mai afirmat: "Fac o filmare (n.r.: cu pagubele). Măicuţa măicuţelor mele... Asta de la ce e? Ah, de la telecomandă".