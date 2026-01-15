Proprietarul unei clădiri din Caracal s-a trezit că are de plată impozit de 13.000 de lei. Motivul majorării taxelor cu 500%

Una dintre clădiri pentru care a fost aplicat un impozit de cinci ori mai mare este situată chiar în centrul orașului. Foto: Getty Images

Primăria Caracal a supraimpozitat cu 500% clădirile neîngrijite și lăsate în ruină de proprietari. Din 2023 până în prezent pentru astfel de imobile au fost emise 24 de hotărâri prin care impozitul a fost crescut cu 500%, potrivit primarului Ion Doldurea, citat de Agerpres.

Acesta a precizat că una dintre clădiri pentru care a fost aplicat un impozit de cinci ori mai mare este situată chiar în centrul orașului, fiind vorba de fostul restaurant Caracal, imobil cu etaj ce datează de dinainte de Primul Război Mondial.

Pentru acest imobil, aflat în categoria clădirilor nerezidențiale, proprietarul a plătit anul acesta un impozit de aproximativ 13.000 de lei după ce în anii 2023, 2024 și 2025 a plătit câte 6.400 de lei iar până în 2022 impozitul era de 1.270 de lei.

Edilul a precizat că începând din anul 2023, când a intrat în vigoare o hotărâre a Consiliului Local Caracal privind majorarea cu 500% a impozitelor pentru clădirile lăsate neîngrijite, municipalitatea a aplicat 24 de hotărâri pentru impozite pe clădiri mărite de cinci ori.

“'În toate aceste 24 de cazuri de impozite pe clădiri majorate pentru că imobilele erau neîngrijite proprietarii au plătit. Au fost și câteva contestații dar până la urmă au plătit. Noi vrem ca până la urmă să găsească soluții să le consolideze, să le întrețină, să nu mai fie un pericol”, a conchis Doldurea.

În municipiul Caracal sunt aproximativ 150 de clădiri vechi de patrimoniu, printre care și unele aflate în proprietatea municipalității și reabilitate, cum sunt muzeul biblioteca, teatrul, Casa Hagiescu - Miriște (Muzeul de etnografie), Casa Memorială Iancu Jianu.

Aceste cazuri vin în contextul în care impozitele și taxele locale au fost majorate din 2026, în unele cazuri sumele de plată fiind mai mari decât cele anunțate de guvern la finalul anului trecut.