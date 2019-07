PSD Olt a anunțat că va face campanie pentru Viorica Dăncilă în cursa pentru prezidențiale

sursă foto: Gov.ro

Preşedintele executiv al PSD Olt, Marius Oprescu, a declarat, joi, că organizaţia judeţeană de partid o va susţine pe Viorica Dăncilă în campania pentru alegerile prezidenţiale şi vor fi făcute sondaje de opinie pentru a vedea cum pot fi maximizate şansele candidatului social-democrat pentru funcţia de preşedinte al României.



Oprescu a menţionat că PSD Olt a susţinut ideea unui alt candidat al partidului pentru alegerile prezidenţiale, însă majoritatea a decis şi va fi respectată decizia luată.



"S-a luat o decizie, noi am susţinut o altă idee, am susţinut ideea de avea un alt candidat astfel încât să ne maximizăm şansele la preşedinţia României. În momentul de faţă nu pot să vă spun ce şanse avem, probabil şi noi, pe Olt, vom face o serie de sondaje pentru a vedea care sunt şansele noastre şi ce putem face să le maximizăm. Bineînţeles că vom face campanie (pentru Viorica Dăncilă în campania pentru alegerile prezidenţiale n.r.). Faptul că în interiorul partidului am avut o altă idee, majoritatea decide. Chiar dacă considerăm că deciziile care s-au luat, unele dintre ele sunt greşite, suntem membri ai PSD şi vom face tot ce putem astfel încât candidatul nostru să-şi maximizeze voturile la nivelul judeţului Olt", a spus Marius Oprescu.



Preşedintele PSD, Viorica Dăncilă, a fost desemnată de Comitetul Executiv Naţional al partidului drept candidat la alegerile prezidenţiale. Pe 3 august, această candidatură urmează să fie validată de Congresul PSD.